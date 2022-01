La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, hier, la date et l’horaire du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 pour la zone Afrique.

À noter que cette cérémonie se déroulera au lendemain du tirage de la prochaine Coupe d’Afrique des nations, organisée par la Côte d’Ivoire en 2023. Elle aura donc lieu à Douala, qui accueille actuellement la CAN 2021, le 22 janvier prochain. Le début du tirage sera à 16 heures et déterminera les affiches des cinq barrages en matches aller-retour.

Sur la base du classement FIFA de novembre 2021, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et le Nigeria sont têtes de série et affronteront donc les cinq équipes les moins bien classées, à savoir l’Égypte, le Cameroun, le Ghana, le Mali et enfin la République démocratique du Congo.

