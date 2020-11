La sélection zimbabwéenne de football sera amoindrie par l’absence de trois éléments en vue de la double confrontation face à l’Algérie, les 12 et 16 novembre dans le cadre des 3e et 4e journées (Gr. H) des qualifications de la CAN-2021, rapporte lundi la presse locale. Il s’agit du gardien de but Mkuruva Tatenda (Michigan Stars, Etats-Unis), du défenseur Jirira Tendai (Detroit City, Etats-Unis) et du milieu de terrain Ncube Butholezwe (AmaZulu, Afrique du Sud). Selon la même source, les deux premiers nommés n’ont pas pu se déplacer en raison des restrictions de voyage imposées par la pandémie de coronavirus (Covid-19), alors que Ncube Butholezwe a déclaré forfait pour blessure. En présence désormais de 21 éléments sur les 24 convoqués initialement par le sélectionneur croate Zdravko Logarusic, les «Warriors» vont rejoindre lundi leur camp de base à Harare, notamment ceux évoluant en Europe. L’Algérie accueillera d’abord le Zimbabwe jeudi au stade Olympique du 5-Juillet (Alger, 20h00), avant de se déplacer à Harare pour affronter les «Warriors» lundi prochain (16h00 algériennes).

