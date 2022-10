Le PDG de Qatar Energy et ministre d’État à l’Énergie du Qatar Saad al-Kaabi a déclaré lundi 23 octobre que tous les échanges de pétrole et de gaz devraient être dépolitisés, appelant à s’éloigner des sanctions et des accords anti-marché libre.

Les commentaires de Kaabi, dont le pays figure parmi les grands exportateurs de GNL, ont précédé la réunion du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) en Égypte et font écho aux points de vue de nombreux acteurs de l’industrie qui craignent qu’un plafonnement des prix par les pays du G7 sur le pétrole russe ne paralyse le commerce à l’échelle mondiale.

«L’État du Qatar et Qatar Energy exhortent tous les gouvernements et institutions multilatérales à élaborer des politiques qui dépolitisent l’échange de combustibles sous la forme de sanctions ou d’accords anti-marché libre», a déclaré Kaabi dans un communiqué.

Les pays du G7 ont convenu le mois dernier de plafonner les ventes de pétrole russe à un prix bas imposé d’ici le 5 décembre. La Commission européenne a également proposé la semaine dernière sa dernière série de mesures d’urgence pour lutter contre les prix élevés de l’énergie, mais a évité un plafond immédiat sur prix du gaz alors que les pays de l’UE restent divisés sur cette idée. Plus de 15 pays de l’UE, dont l’Italie, la Pologne, la Grèce et la Belgique, ont appelé à un plafonnement des prix du gaz dans l’UE, mais ne sont pas d’accord sur sa conception. L’Allemagne et les Pays-Bas préviennent que le plafonnement des prix du gaz pourrait laisser les pays avoir du mal à attirer du carburant sur les marchés mondiaux pendant un hiver où l’approvisionnement russe est rare.

