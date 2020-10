Par Rachid H.

Nouvelle initiative du Haut-commissariat à l’amazighité (HCA), la publication de comptines et de contes en tamazight variante (chanoui) mais pas seulement, puisque d’autres publications ont vu le jour grâce à la coédition et le partenariat avec des associations qui activent à travers le territoire national, à Oran et Chlef plus précisément. Un recueil, premier du genre, a été édité grâce à l’aide à l’écriture du HCA et s’intitule Hiḥla n yinisi, sous la direction de Lyazid Oulha.

La saison 2019/20 est marquée par la publication d’ouvrages dans de nombreux genres littéraires tels le conte, le roman, les ouvrages didactiques liés à l’apprentissage de la langue, y compris en braille. Ainsi que différents titres dans de nombreuses autres catégories, comme les ouvrages scientifiques concernant les travaux des rencontres organisées par HCA, les études académiques et les consultations et ceux de codification et de collecte des termes amazighs dans leurs différentes variations et de publications littéraires et la catégorie relative à l’enseignement de la langue amazigh et des dépliants de vulgarisation.

Aussi la coédition avec le Haut-commissariat à l’amazighité a aussi pris un élan appréciable en collaboration avec des maisons d’édition publiques et privées ou avec l’agence Algérie Presse Service, nous le fait remarquer le Secrétaire général du HCA, qui fait de la publication de l’édition et de l’aide à celle-ci une des propriétés du H.C.A.

