Confiné et sacré. Jeudi, c’est depuis le Brésil que Thiago Silva a appris que le PSG, son club, a été sacré champion de France pour la neuvième fois de son histoire. Le tout après l’annonce de la LFP, qui a officiellement mis fin à la saison 2019-2020 de Ligue 1 en raison de la pandémie de Covid-19. Un titre forcément étrange pour le défenseur brésilien.

«C’est particulier, c’est difficile de dire quelque chose. La décision vient de sortir. Mais à mon avis, la chose la plus importante, c’est la santé des joueurs, et de tous, a-t-il expliqué dans des propos accordés à la chaîne officielle du PSG. Si le championnat avait repris, il se peut que quinze jours ou un mois après le virus soit de retour. Cela évite d’aggraver la situation. Je crois que la bonne décision a été prise. C’est un peu bizarre pour nous. C’est le championnat le plus étrange que j’ai gagné, mais on va le fêter quand même parce qu’on mérite de le remporter.»

De son côté, Ander Herrera, son coéquipier, a assuré qu’il «savourait» malgré tout ce titre. «Mais ce n’est pas la même chose. On souhaite remporter les trophées sur le terrain. Mais bien sûr que l’on mérite de remporter ce titre. Nous avons été la meilleure équipe, nous avons pratiqué un beau football et nous avons respecté tous nos adversaires», a-t-il conclu.

