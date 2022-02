Il joue gros, et il le sait. Très critiqué par la fanbase parisienne, qui sait que la réussite ou non de la saison se jouera en grande partie sur cette double-confrontation, Mauricio Pochettino était présent devant les journalistes ce lundi. Mais pour ce duel contre les Madrilènes, le tacticien argentin n’est pas le seul qui a des choses à prouver et qui doit se montrer sous son meilleur visage, loin de là. Si Kylian Mbappé arrive en forme et est sur une excellente dynamique depuis le début de saison, on ne peut pas en dire autant de Lionel Messi et Neymar…

Et du côté de Paris, on sait très bien qu’il faudra que les deux soient au niveau pour arracher un ticket pour les quarts de finale… «On attend que Messi fasse un bon match. Comme coéquipier, j’espère voir un grand joueur qui va être décisif, performant. On va l’aider pour qu’il soit en confiance. On le voit de plus en plus à l’aise. Il est tranquille, il s’habitue à la France, au PSG», a par exemple lancé Marquinhos, le capitaine, qui accompagnait son entraîneur. Ce dernier a fait savoir que «Messi est en bonne condition physique et qu’il a très envie de jouer».

Neymar sera bien là

«Leo va bien, il peut transmettre beaucoup de choses sur le plan individuel, mais aussi collectivement. Son rôle peut être fondamental. Mais l’équipe va bien de façon générale, tout le monde est concentré», a ajouté Pochettino. Il faut dire que la Pulga a été recrutée pour ce genre de match, afin de faire passer le dernier cap qui sépare le PSG du graal européen. Tout autre résultat qu’une qualification avec un grand Messi à la clé sera donc considéré comme une belle déception…

Et le natif de Rosario sera bien accompagné. Marquinhos a ainsi évoqué le cas de son compatriote au micro de RMC Sport, peu avant la conférence de presse : «Neymar est prêt. Il a fait les entraînements. On va voir les choix du coach de le faire jouer ou de le laisser sur le banc. Je ne sais pas quel sera le choix. Mais il est prêt, il a envie. C’est un grand match contre une grande équipe. C’est le moment où il faut faire les efforts et il est prêt à les faire». Les deux anciens bourreaux du Real Madrid sont donc en forme. Pas d’excuses pour le duo brésilo-argentin : il faudra faire revenir les démons du passé de la bande de Toni Kroos et Luka Modric à la surface…

