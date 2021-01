Alors que Neymar était de nouveau absent ce samedi face à Brest, Mauricio Pochettino s’est prononcé sur la date du retour du joueur du PSG. Le 13 décembre dernier, face à l’OL, le PSG avait craint le pire pour Neymar. Touché à la cheville, le Brésilien avait dû sortir du terrain sur civière. Finalement, après des examens, cela s’est avéré moins grave que prévu pour l’ancien du FC Barcelone. Néanmoins, depuis près d’un mois désormais, Neymar n’a toujours pas reporté le maillot du PSG. Ce samedi, face à Brest, le joueur de Mauricio Pochettino était encore absent. Quand faut-il s’attendre à le revoir sur les terrains ? Pourrait-il être de la partie mercredi face à l’OM pour le Trophée des Champions ?



« Attendre l’évolution des prochains jours »

Ce samedi, en marge de la rencontre entre le PSG et Brest, Mauricio Pochettino a été interrogé sur l’état de santé de Neymar et un possible retour dans les prochains jours. En conférence de presse, l’entraîneur parisien a alors confié : « Des retours face à l’OM comme Neymar ? Pour l’instant on ne sait pas, on doit attendre l’évolution des prochains jours pour tous les joueurs convalescents, on prendra une décision avec l’analyse de l’équipe médicale et performance du club en impliquant les joueurs dans la décision également ».

