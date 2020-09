Le classique continue de faire parler de lui. Neuf jours après la victoire de l’OM sur la pelouse du Parc des Princes dans un climat houleux (0-1), la radio Cadena Cope révèle mardi que Neymar aurait également tenu des propos racistes à l’encontre d’Hiroki Sakai. Le média espagnol assure que le Brésilien aurait traité l’arrière latéral japonais de « Chinois de merde » et que l’Olympique de Marseille disposerait d’images à l’appui. L’ancien Barcelonais est également accusé d’avoir tenu des propos homophobes contre Alvaro Gonzalez, le défenseur de l’OM, visé de son côté pour des insultes racistes proférées à l’encontre de Neymar. Lundi, un spécialiste en lecture labiale contacté par le média brésilien, Globo Esporte, a confié que l’ancien joueur de Villarreal avait bien utilisé le terme « singe », confirmant ainsi la version de l’ex-joueur de Santos.

Si ces informations révélées par la Cadena Cope sont confirmées, nul doute que l’OM transmettra toutes les informations qu’il dispose à la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, qui a déjà mis en instruction les accusations de racisme concernant Alvaro Gonzalez. Le classique 2020 se poursuit, mais sur un autre terrain.

Mercato : le PSG serait intéressé par Khedira

Une nouvelle piste pour le PSG. Une de plus, vous en conviendrez. Selon les informations de Sky Allemagne, le club de la capitale s’est penché sur le profil de Sami Khedira. Plus vraiment dans les plans de la Juventus Turin, le milieu allemand cherche une porte de sortie, qui pourrait donc mener tout droit à Paris.

Toutefois, avant d’éventuellement approfondir cette piste, le PSG cherche à comprendre les modalités qui pourraient convenir à l’éventuel transfert du milieu de 33 ans. En Italie, on explique que la Vieille Dame souhaite se séparer de Khedira, qui est en fin de contrat en 2021.

Andrea Pirlo, son entraîneur, ne compte vraiment plus sur lui. Et un départ est donc espéré au plus vite. Mais le temps presse. Et mercato se termine le 5 octobre.

Si Paris veut réellement Khedira, il ne faudra donc pas trop tarder.

Articles similaires