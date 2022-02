Lui qui a été le sauveur de son équipe tant de fois par le passé a dû apprécier le spectacle tout en éprouvant une forme de nostalgie. Mardi soir, c’était bien Kylian Mbappé le héros du match face au Real Madrid, et pas lui, Lionel Messi. Pire, il a été l’une des déceptions de la soirée côté parisien. Il y a ceux qui soulignent son implication, y voyant presque là son meilleur match sous ses nouvelles couleurs. Mais la réalité a quand même bien montré un Messi imprécis, voire emprunté, à de nombreuses reprises au cours de la rencontre, avec des ballons en profondeur mal dosés et des pertes de balle inhabituelles dans l’entrejeu.

Et la presse européenne ne s’y trompe pas. Si elle célèbre Kylian Mbappé, elle tacle Lionel Messi. Et pas seulement en Espagne. Le Corriere dello Sport y va de son «flop Messi». Le Daily Telegraph évoque un Messi «loin de son meilleur niveau», le Sun se délecte du «premier penalty raté de Messi face au Real Madrid».



L’Espagne est triste pour lui

Mais c’est évidemment du côté de l’Espagne que l’on glose le plus sur le niveau du septuple Ballon d’Or. «L’Argentin est très loin de celui qui jouait pour le FC Barcelone», note Mundo Deportivo, journal qui l’a tant aimé. «Messi est toujours Messi, mais contre le Real Madrid, il était moins Messi. Apathique, donnant plus de passes à ses coéquipiers que tentant sa chance dans des actions individuelles», poursuit le journal, triste de la situation de La Pulga, avant d’évoquer son penalty raté.

«Premier penalty manqué par l’Argentin face au Real Madrid. Avec le Barça, il les avait tous marqués et le premier avec le PSG face au Real Madrid, il échoue. Coïncidence ou pas, mais argument de plus pour croire que Paris ne fait pas de bien à Leo Messi», peut-on lire. L’entrée de son compère Neymar a semblé le booster durant quelques minutes, les deux hommes recréant presque instantanément leur connexion, mais c’est bien Mbappé qui a surgi pour offrir la victoire au PSG.

Une plume se dresse malgré tout pour défendre l’Argentin. L’autre quotidien pro-Barça Sport n’oublie pas son impact dans le jeu parisien, même s’il le surestime un poil. «Il a été le moteur offensif du PSG et a servi des ballons dangereux à Mbappé. Il manque de vitesse, mais conserve une touche merveilleuse.» Il lui faudra malgré tout faire plus dans trois semaines pour le match retour Real Madrid-PSG à Santiago Bernabeu, pour éviter une nouvelle salve de critiques !

