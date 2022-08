« Elle ne peut être qu’évolutive parce que ça dépend de qui se trouve sur le terrain. Dans ce match contre Montpellier, il y avait un ordre bien précis : tireur numéro un Kylian et numéro deux Neymar. Après, il ne s’est rien passé sur le deuxième penalty, il y a eu une discussion, un échange entre Kylian et Neymar et à partir du moment où Ney s’est senti de le tirer, Kylian l’a laissé ». Plus tôt cette semaine, Christophe Galtier tentait de désamorcer la polémique.

Mais il faut dire que même si niveau résultats et contenu, ça se passe très bien pour le PSG pour l’instant, c’est encore de frictions dans le vestiaire et de polémiques dont il a été question tout au long de la semaine. Le «penaltygate» et les fameux likes de Neymar critiquant Mbappé ont ainsi occupé l’actualité parisienne, faisant les unes en France mais aussi à l’étranger, au Brésil et en Espagne notamment.



Messi, du côté de Neymar

Hier soir, le champion de France se déplaçait à Lille et forcément, tout le monde éétait très attentif à ce qui pouvait se passer en cas de nouveau penalty à tirer. C’était aussi le cas de Lionel Messi. Comme l’indiquait l’Equipe dans son édition du dimanche, cette affaire n’est pas du goût de l’Argentin. Clairement pas. Il l’a manifesté par son body language pendant la rencontre notamment.

Surtout, le journal indique que s’il y avait besoin de choisir un camp dans cette histoire, l’ancien du Barça se rangerait clairement du côté de son ami Neymar. Les deux hommes avaient d’ailleurs passé la soirée d’après-match ensemble, avec Marquinhos, Paredes et leurs compagnes.