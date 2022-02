Lancé dans le grand bain par Zinedine Zidane lors de la saison 2017-18 avec le Real Madrid, Achraf Hakimi (23 ans) semblait déjà être le successeur de Dani Carvajal chez les Merengues. Mais après une expérience à Dortmund et à l’Inter Milan, l’international marocain a rejoint le Paris Saint-Germain et retrouvera son club formateur, ce mardi à l’occasion du huitième de finale de Ligue des Champions. Dans les colonnes de Marca, Hakimi est revenu sur son départ de la casa blanca.

«Il est vrai que lorsque vous rejoignez Madrid pour la première fois, vous venez de la Castilla (la réserve) et il est normal que le club ne parie pas autant sur vous parce que vous êtes un jeune joueur. Mais ensuite, quand je suis allé à Dortmund, j’ai été prêté et j’ai fait deux grandes saisons et j’ai dû revenir pour décider. Et puis Madrid, je crois, n’a toujours pas misé sur moi, même si je pouvais encore jouer à un haut niveau. Et puis quand je suis allé à l’Inter en prêt, il y avait aussi une option d’achat pour Madrid et ils ne l’ont pas exécutée non plus, donc je pense que Madrid ne voulait pas parier autant sur moi que d’autres clubs. Et je suis heureux parce que je pense que ces clubs n’ont pas eu tort de parier sur moi», a-t-il expliqué. Réponse mardi soir, donc…

PSG : le jour où Ancelotti a remis Ibrahimovic à sa place

L’édition du journal L’Équipe de ce lundi raconte la fois où Carlo Ancelotti a remis à sa place Zlatan Ibrahimovic, lorsque l’Italien était le coach du PSG. En février 2013, après une victoire du PSG 2-0 face à l’OM, l’attaquant parisien est très en colère lorsqu’il rentre dans le vestiaire. «Je n’avais encore jamais joué dans une équipe qui ne procédait qu’en contre-attaques», lance Zlatan à ses coéquipiers qui ne répondent pas à la critique du Suédois.

C’est alors qu’Ancelotti rentre dans le vestiaire et répond en regardant son attaquant : «moi, je n’avais encore jamais joué avec un avant-centre incapable de garder un ballon dos au but». Une réplique fatale pour Ibrahimovic qui se tait, dévisage son coach et lui adresse un signe de la main pour lui faire comprendre qu’il s’incline. Ancelotti retrouvera mardi soir le Parc des Princes demain soir avec le Real Madrid pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions face au PSG.

