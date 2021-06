Attendu depuis plusieurs semaines à Paris, Gianluigi Donnarumma sera bien un joueur du PSG la saison prochaine. Le gardien italien devait, selon plusieurs médias, être officialisé en début de semaine dernière. Actuellement en plein Euro avec la sélection italienne, le portier de 22 ans a déjà passé sa visite médicale et a déjà signé son contrat. Mais il faudra encore attendre pour son officialisation.

Selon le média Tuttomercatoweb, après ses examens médicaux passés à Rome avec succès la semaine dernière, Gianluigi Donnarumma a bien signé son contrat. Et il doit être officiellement annoncé par le PSG qu’au terme de son aventure avec l’Italie à l’Euro. Une décision du joueur qui ne veut pas être perturbé pour la suite de la compétition.

Barça : le dénouement du dossier Messi est proche

Depuis plusieurs semaines, dirigeants et amoureux du FC Barcelone retiennent leur souffle. En fin de contrat le 30 juin prochain avec le Barça, Lionel Messi joue la montre pour une potentielle prolongation de contrat. Mais cette attente interminable pourrait s’achever dans les prochaines heures.

Selon les informations de Sky Italia, les Blaugranas et le clan Messi finaliseraient les derniers détails de la prolongation de l’international argentin. Un bail jusqu’en juin 2023 attendrait la Pulga. Les deux parties se montreraient désormais résolument optimistes pour une officialisation la semaine prochaine. Une nouvelle qui devrait ravir les socios du Barça !

Bale retournera bien au Real Madrid

Après un prêt plutôt correct du côté de Tottenham, Gareth Bale avait convaincu les Spurs de tenter de le conserver au moins une saison supplémentaire. On évoquait alors une clause dans le contrat du joueur qui permettait au Real Madrid de prêter un an supplémentaire Bale. Mais visiblement, le joueur se verrait bien retourner en Espagne.

Depuis le départ de Zinedine Zidane du Real Madrid, Gareth Bale apprécie l’idée de retourner jouer chez les Merengues. Le Gallois ne s’entendait plus vraiment avec Zidane, ce qui l’avait poussé à partir. Alors que Tottenham pousse pour le conserver, l’agent du joueur a fait entendre à Standard Sport qu’il n’y avait aucune raison qu’il ne retourne pas à Madrid. «Comme je l’ai dit depuis le début, il n’y a pas d’option. Gareth n’a aucun accord. Il est sous contrat avec le Real Madrid.»

