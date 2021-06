Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, a annoncé, samedi à Alger, que 922 dépassements avaient été enregistrés par l’ANIE concernant le respect du protocole sanitaire lié à la lutte contre la covid-19, mis en place dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives du 12 juin, ont été enregistrées, avec établissement de 776 mises en demeure et 45 signalements auprès du Parquet général. A l’issue de l’annonce du taux de participation aux législatives enregistré au environs de 16:00, M. Charfi a fait savoir que «le nombre de rencontres et d’activités de proximité dans le cadre de la campagne des législatives s’es élevé à 16.332 rencontres dont 4.899 meeting, 11.473 actions de proximité et 418 meeting présidés par les chefs de partis», soulignant que «le protocole sanitaire mise en place pour la prévention contre la covid-19 lors de ces activités a connu des violations dont le nombre s’élève à 992 dépassements, ayant donné lieu à 776 mises en demeure adressés aux responsables de l’organisation de l’activité et 45 signalements déposés auprès du Parquet général par les coordinateurs de l’ANIE». Soulignant que ce protocole était «nouveau en matière d’organisation, de moyens et de règles», M. Charfi a soutenu que le respect du protocole sanitaire était «observé à des degrés différents durant la campagne», ajoutant que l’ANIE a établi «3.150 PV de constations» concernant le respect de ce protocole, où un taux de «42,96% de respect total a été enregistré, soit 1.334 activités contre 42,73% respect partiel (1.227 cas)». Il a révélé, dans ce sens, que «le respect (total et partiel) du protocole sanitaire s’est élevé à près de 85%». Concernant les cas de «non-respect du protocole», il a relevé un taux de «14,29%, soit 444 cas», lesquels ont donné lieu à des avertissements verbaux et 22 mises en demeure, outre l’annulation de 4 meetings au niveau national de partis politiques et de listes indépendantes après l’intervention

des médecins responsables».(APS)

