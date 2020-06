Le cas d’une fillette, transportée vers le service de réanimation du CHU Abdeslam-Benbadis, après que sa contamination ait été confirmée et son état de santé suscitant des inquiétudes, a sans doute été derrière la manifestation d’un courroux longtemps retenu par les équipes médicales et paramédicales et autres agents de la santé de l’unité de pédiatrie du plateau de Mansourah. Il faut rappeler que le service de pédiatrie dudit CHU a été transféré en entier vers le site de Mansourah pour permettre d’utiliser le service pour les contaminés à la Covid-19. «Fourniture des moyens de protection contre le Coronavirus, les bavettes et les tenues médicales» ont été les mots d’ordre des protestataires la fin de semaine dernière. Ils assurent qu’ils ont été en contact direct avec des cas confirmés par le virus. «Nous exigeons un dépistage de tout le personnel ainsi que des bavettes en nombre suffisant. On nous en donne une par personne, pour la journée, et nous sommes obligés d’en acheter pour boucler nos heures de travail», affirmeront aussi les contestataires. L’administration avance un autre son de cloche qui soutient que les bavettes sont fournies en nombre suffisant, de même que les autres moyens de protection. «Pour les tests, cela va être fait au courant de la semaine, avec un peu de retard il est vrai, mais ça va se faire», clame-t-on aussi du côté de l’administration.

Et comme un problème ne vient jamais seul, les détenteurs de doctorat en médecine, ils sont 50, sur le même site, se rebiffent et viennent aussi taper sur la table des négociations avec l’administration de la direction de la santé en revendiquant leurs titularisations, attendues depuis longtemps. «Nous travaillons depuis juin 2018, en tant que médecins contractuels au CHU, à la pédiatrie d’El Mansourah et à l’EHS Sidi Mabrouk. Nos contrats ont expiré le 1er juin 2020. Nous espérions la titularisation promise, mais il nous a été notifié de continuer à bosser, mais comme médecins bénévoles. Et où ? Au nouveau bloc sanitaire spécialisé dans la prise en charge des cas infectés par la Covid-19», nous dira un médecin scandalisé par la «proposition indécente».

Les protestataires sont forts d’une correspondance émanant du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, adressée aux directeurs des CHU, des EHS et des EPH, en avril de l’année passée. «La correspondance ne souffre d’aucune ambiguïté, nous dira notre interlocuteur. Nous avons été recrutés dans le cadre d’un CDD, un contrat de travail déterminé, pour être intégrés au niveau des urgences de l’hôpital. On ne vient pas de la lune. Nous avons subi un cycle de formation, de quatre mois, à la faculté de médecine. Cette formation a été verbalisée par un certificat d’études spécialisées (CES) en médecine d’urgence. Et voilà que l’on nous propose et nous impose un bénévolat».

Une session de travail devrait avoir lieu prochainement entre les représentants de médecins qui se disent lésés et le nouveau directeur du CHU, Tarek Mili, auparavant directeur de l’EHS des maladies cardiaques. n

