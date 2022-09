PAR MILINA KOUACI

Les superviseurs et adjoints de l’éducation tiennent dimanche prochain un sit-in de protestation devant l’annexe du ministère de l’Education à Ruisseau et les sièges des directions de l’éducation. Ces derniers ont décidé de boycotter les activités administratives et les préparatifs de la rentrée scolaire pour protester contre la mouture de l’avant-projet de statut particulier des travailleurs.

Après les directeurs des lycées qui ont protesté, hier devant la direction de l’éducation de Boumerdès, contre la suspension provisoire de leur collègue, les superviseurs et adjoints de l’éducation tiennent un sit-in de protestation devant l’annexe du ministère à Ruisseau et les directions de l’éducation. Pire encore, le Syndicat national des superviseurs et d’adjoints de l’éducation (SNSAE) menace d’aller vers une grève ouverte si ses revendications ne sont pas prises en charge. Cette corporation reproche à la tutelle de ne pas répondre à ses revendications socioprofessionnelles, et à la commission chargée de l’élaboration du statut particulier des travailleurs de ne prendre aucune de ses propositions pour améliorer le statut d’adjoint de l’éducation.

Ils appellent ainsi la tutelle «à revoir les articles» liés à leur corporation dans le texte de statut et «à prendre en compte» ses propositions, notamment en ce qui concerne «l’intégration, le recrutement, les promotions et la nomenclature des actes».

S’agissant des métiers en voie de disparition, le syndicat exige de permettre aux adjoints d’éducation et adjoint principal d’éducation d’accéder aux catégories de base de superviseur, et «le règlement du dossier des personnels intégrés en tant que superviseurs dans les trois paliers, conformément aux dispositions de l’article 5 du Décret exécutif n° 19-336».

Il y a lieu de rappeler que le SNSAE a décidé récemment, à l’issue d’une réunion de son bureau national, d’observer deux jours de grève nationale les 21 et 22 septembre prochain. Une action qui sera appuyée par des rassemblements à travers les wilayas le premier jour de grève.

