Les atteintes au patrimoine forestier national sont nombreuses et récurrentes. Elles se manifestent notamment par les affaires en justice relatives à la coupe illicite du bois, au braconnage, à la mutilation des arbres ou à leur destruction pour des projets de construction ou, encore, à l’extraction de plantes et d’espèces végétales protégées. Mais beaucoup d’entre elles passent inaperçues parce qu’elle sont commises hors de vue et de surveillance des gardes forestiers qui, depuis des années, se plaignent du manque de moyens dont celui des armes face à des criminels qui ne reculent devant rien pour leurs intérêts.

Ce retour aux armes des gardes forestiers est revendiqué depuis un certain temps par la Direction général des forêts (DGF). Il devrait être autorisé si la nouvelle loi en cours d’élaboration pour protéger le domaine forestier algérien est adoptée. Ce sera alors le retour à la période d’avant-1990. «Les agents forestiers ont toujours été armés jusqu’à l’avènement du terrorisme en 1990, où les autorités les avaient obligés à restituer leurs armes», rappelle le Directeur général de la DGF.

La loi 84-12 portant régime général de la forêt, jugée «obsolète», est en cours de révision. Ce qui devrait renforcer la protection du patrimoine forestier, mais également favoriser les investissements dans le secteur forestier et le développement durable, indique M. Mahmoudi. Il explique que le contenu de l’article 35 de cette loi en vigueur, relatif aux conditions et modalités d’exploitation des forêts, concerne exclusivement les habitants des forêts. «Pour remédier à ce frein juridique, nous avons introduit dans la nouvelle loi en cours de préparation de nouveaux textes favorisant les investissements productifs dans ce secteur», a-t-il fait savoir à l’APS. Parmi les créneaux porteurs susceptibles de percer avec l’application de la nouvelle loi, il cite notamment la filière des plantes aromatiques et médicinales.

Il a également évoqué l’ouverture du secteur forestier aux opérateurs privés, en assurant que la nouvelle loi devrait en effet encourager les gros investisseurs à créer leurs propres espaces forestiers principalement dans les zones du sud à travers la plantation d’arbres à croissance rapide.«Au-delà de leurs intérêts économiques, la réalisation de tels projets dans les zones désertiques revêt une grande importance écologique», a-t-il fait valoir, en évoquant la lutte contre l’érosion des sols et le changement climatique. Quant à la possibilité d’exploiter les forêts pour développer une industrie du bois en Algérie, M. Mahmoudi a rappelé que «la forêt algérienne est classée comme étant une forêt de protection et non une forêt de production». D’où la nécessité vitale de la protéger.

