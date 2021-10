Plus de 8 millions de tonnes de déchets se retrouvent chaque année dans l’océan. L’essentiel de ces déchets est constitué de plastique sous toutes ses formes avec des impacts dangereux sur les écosystèmes, la biodiversité et la santé humaine.

Dans ce contexte, l’Union européenne (UE) organise annuellement une campagne de sensibilisation mondiale, #EUBeachCleanup, destinée à stimuler la mobilisation en faveur des océans au moyen d’actions concrètes visant à protéger ces précieux écosystèmes. Des actions de dépollution sont ainsi organisées depuis le mois de juin dans différents pays du monde, aussi bien côtiers que sans littoral, et se prolongeront jusqu’à la fin du mois d’octobre.

S’inscrivant dans cette optique, la Délégation de l’Union européenne (DUE) en Algérie a organisé vendredi 15 octobre une opération de nettoyage à la plage de Sidi Fredj (wilaya d’Alger), conjointement avec le ministère de l’Environnement et en présence de son personnel et de celui des ambassades des Etats membres de l’UE représentés en Algérie, du Conservatoire National du Littoral (CNL) et du Conservatoire National des Formations à l’Environnement (CNFE).

L’évènement constitue une démarche en faveur d’un changement des comportements, particulièrement auprès des plus jeunes. C’est à cette fin que des ateliers éducatifs et de sensibilisation auprès d’écoliers ont également eu lieu en marge de l’opération de nettoyage. L’opération a regroupé des dizaines de bénévoles avec la participation d’associations et d’influenceurs.

«Cette action que nous menons conjointement avec le Ministère de l’Environnement, et les Etats membres de l’UE représentés en Algérie, exprime notre engagement à nous inscrire dans un effort commun afin de faire face à une préoccupation environnementale mondiale», a déclaré S.E.M. Thomas Eckert, Ambassadeur-Chef de la Délégation de l’Union européenne en Algérie.

La pollution marine est un défi qui ne connait pas de frontière. Rien qu’en mer Méditerranée, près de 230.000 tonnes de déchets plastiques sont déversés annuellement. Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature ce nombre pourrait doubler d’ici 2040 si des mesures conséquentes n’étaient pas prises.

«En Algérie, il y a une prise de conscience quant à l’impératif de protéger la vie marine, que nous ne pouvons que saluer. Nous nous réjouissons de pouvoir accompagner l’Algérie dans ce domaine par le biais du programme de coopération régional de soutien au pays partenaires de la Méditerranée dans les secteurs de l’eau et de l’environnement (WES)», a souligné M. Eckert.

Comme actions entreprises dans le cadre de ce programme, le chef de la Délégation de l’UE a mis en avant «la caractérisation des déchets marins et côtiers sur 14 wilayas côtières» ainsi que «l’élaboration d’un plan national de gestion des déchets côtiers et des déchets marins».

Ces actions évoquées seront reprises dans le cadre du projet «Economie bleue – Pêche et aquaculture» qui comprend un important volet environnemental, y compris en matière de réduction des déchets marins, notamment les déchets plastiques. S’inscrivant dans la coopération bilatérale Union européenne – Algérie, ce projet démarrera au début de l’année 2022.

L’UE est également en première ligne du combat sur son propre territoire dans le cadre de sa stratégie européenne sur les matières plastiques. Elle a adopté une législation restreignant les plastiques à usage unique, qui constituent près de 50 % des déchets abandonnés sur les plages. Grâce à la directive sur les plastiques à usage unique, un certain nombre d’articles répondant à cette description ne peuvent plus être mis sur le marché de l’UE depuis juillet 2021.

Parmi les autres objectifs fixés par la nouvelle législation, celui d’atteindre un taux de collecte de 90% pour les bouteilles en plastique d’ici 2029. n

Articles similaires