Les services de la Protection civile de la wilaya d’Alger ont enregistré plus de 300 interventions au cours des deux jours de l’Aïd El Fitr (24 et 25 mai), suite à des appels de secours reçus de citoyens signalant des accidents de la circulation, des accidents domestiques ou dans le cadre des évacuations sanitaires, a-t-on appris mardi auprès du chargé de communication de cet organisme, le lieutenant Khaled Benkhalfallah. Dans une déclaration à l’APS, M. Benkhalfallah fait état de l’enregistrement, pendant les deux jours de l’Aïd, de 320 interventions effectuées par la Protection civile au niveau des différentes communes d’Alger, et ce suite à des appels de secours reçus de citoyens signalant des accidents de la circulation, des accidents domestiques ou dans le cadre des évacuations sanitaires pour la prise en charge et le transfert de citoyens vers divers établissements hospitaliers de la capitale. Dans leur territoire de compétence, les unités de la Protection civile de la capitale ont effectué, au cours de la période susmentionnée, des interventions concernant cinq accidents de la circulation, a-t-il indiqué, ajoutant qu’aucun décès n’a été déploré, hormis 05 cas de blessés qui ont été secourus sur les lieux, puis transférés vers les hôpitaux. Ces cinq accidents sont survenus au niveau des communes d’El Mohammadia, Chéraga, Bab Ezzouar et des Eucalyptus, en raison du non-respect du code de la route, a-t-il expliqué. M. Benkhalfallah a en outre précisé que les autres interventions concernaient des accidents domestiques et des évacuations sanitaires de citoyens souffrant de maladies chroniques et de fractures, lesquels ont été orientés vers des hôpitaux pour recevoir les soins, a-t-il affirmé. Selon le même interlocuteur, deux incendies ont été enregistrés, pendant le 1er jour de l’Aïd El Fitr, en milieu urbain au niveau des communes d’El-Harrach à Boumati et Sidi Moussa, sans aucune perte matérielle ou humaine. La même source a mis en avant la participation des différentes unités de la Protection civile d’Alger aux activités et opérations de solidarité et de sensibilisation liées à la prévention contre la propagation du Coronavirus (Covid-19) afin d’éviter toute contamination.

