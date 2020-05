Les unités de la Protection civile continuent les opérations de sensibilisation contre la Covid-19 et de désinfection des infrastructures. Pas moins de 307 opérations de sensibilisation à travers 21 wilayas sur la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) et de 526 opérations de désinfection générale à travers 23 wilayas ont été effectuées durant les dernières 24 heures. Selon le communiqué de la Direction générale de la Protection civile, rendu public hier, pour les deux opérations en question, «la Protection civile a mobilisé 1 656 agents, 169 ambulances, 271 engins et mis en place un dispositif de surveillance dans 5 sites d’hébergement destinés au confinement à travers les wilayas d’Alger, Khenchela et Tamanrasset». Quant aux opérations de sensibilisation, il est question de rappeler aux citoyens «la nécessité du respect du confinement» et de «la distanciation sociale». La même source précise également que les opérations de désinfection générale ont touché l’ensemble des «infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles».

A rappeler, également, que depuis le début de la crise sanitaire en Algérie, plusieurs centaines de campagne et d’opérations de sensibilisation des citoyens contre le danger mortel de la Covid-19 et de la désinfection des infrastructures ont été effectuées par les agents de la Protection civile et ce à travers le territoire national.



Pas de répit pour les accidents

En dépit du confinement sanitaire, le bilan des morts et des blessés sur la route est toujours lourd. En 24 heures, les unités de la Protection civile ont enregistré 6 morts et 157 blessés et 120 interventions. Dans le détail, le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’Alger avec 2 décès et 2 blessés suite à 4 accidents de la route. De même, les secours de la Protection civile d’Oran sont intervenus suite à un glissement de terrain qui a causé l’effondrement d’environ 20 habitations d’un bidonville, au niveau de la commune de Bir El-Djir, sans faire de victimes. Les unités de la Protection civile ont procédé durant la même période à l’extinction de 2 incendies industriels enregistrés au niveau des wilayas d’Oran et Boumerdès, a indiqué le communiqué, ajoutant qu’une personne a été blessée dans l’incendie qui s’est déclaré dans une menuiserie d’aluminium et de bois dans la zone industrielle El-Mahdia, dans la commune d’Oued Tlilat.<

