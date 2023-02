Dix (10) personnes ont trouvé la mort et 256 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers différentes régions du pays durant les dernières 48 heures, selon un bilan publié samedi par la Protection civile. A Tiaret, Relizane, Mila et Tébessa, quatre autres personnes sont décédées par asphyxie suite à l’inhalation du monoxyde de carbone, ajoute la même source.

Les secours de la Protection civile sont intervenus également, durant cette période, à travers plusieurs wilayas pour prodiguer les premiers soins à 68 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d’appareils domestiques. Les agents de la Protection civile ont procédé, en outre, durant la même période, à l’extinction de 5 incendies urbains et divers à travers les wilayas d’Alger, Constantine et M’Sila.

