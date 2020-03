Le conoravirus se propage de plus en plus e Algérie. En l’espace de 24 heures, deux nouveaux décès et 62 cas supplémentaires de contamination confirmés ont été enregistrés.

Désormais, le bilan s’élève à 17 morts et 201 cas confirmés dont 110 à Blida (jusqu’à dimanche à 15h), a annoncé, ce dimanche 22 mars, la Commission de suivi de l’évolution de l’épidémie.

« 17 cas de décès ont été enregistrés dont 8 à Blida et 2 à Khenchela et Bejaia. Pour les deux derniers cas, il s’agit de deux ressortissants algériens âgés de 82 et 85 ans, rentrés de France« , a indiqué le Porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar lors d’une conférence de presse. Il précisera que la moyenne d’âge des personnes décédées, toutes atteintes de maladies chroniques, était de 67 ans. Il a également affirmé que 23 cas s’étaient rétablis et avaient quitté l’hôpital, tandis que 340 personnes soupçonnées d’être porteuses du Covid-19 se trouvaient dans des hôpitaux en attendant les résultats de leurs analyses.