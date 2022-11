Le ministère de l’Education nationale a annoncé, mardi, le lancement de la deuxième étape de promotion sur examen professionnel, avec 33.489 postes budgétaires à pourvoir, indique un communiqué du ministère. Le ministère de l’Education nationale a lancé «la deuxième étape de promotion sur examen professionnel, avec 33.489 postes budgétaires à pourvoir, dont 25.792 postes pour les enseignants titularisés et enseignants principaux et 7.697 destinés aux adjoints principaux de l’Education et aux adjoints principaux des services économiques qui doivent justifier de cinq (05) ans de service effectifs, à la date du déroulement de l’examen professionnel». Cette promotion concerne respectivement les grades de : professeur principal, professeur formateur, conseiller de l’Education et sous-intendant, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Le ministère de l’Education nationale avait organisé récemment la première étape de l’opération de promotion destinée aux personnels des corps de l’enseignement à travers l’inscription sur les listes de candidature aux grades de professeur principal et professeur formateur dans les trois cycles d’enseignement, sachant que cette promotion avait concerné 10.208 enseignants et a été avancée pour permettre aux recalés de passer l’examen professionnel.

Articles similaires