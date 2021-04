Mobilis accompagne ses clients durant le mois sacré de ramadhan, et lance ses offres promotionnelles destinées à ses clients Mobtasim, leurs permettant de bénéficier d’avantages multiples et généreux.

À compter du 1er jour du mois béni, et afin de permettre à ses clients de rester en contact avec leurs familles et proches, Mobilis propose deux nouveaux plans promotionnels «PixX 250» et «PixX 1200», ainsi qu’une promotion sur le plan «PixX 50», avec plein d’avantages.

Ainsi, en composant la formule *600# ou en utilisant l’application MobiSpace ou l’interface web MeetMob, les clients pourront bénéficier de :

Promo PixX 50 = 50 DA/TTC : Appels et SMS illimités vers Mobilis + 50 DA Appels vers les réseaux nationaux + Facebook & Messenger illimités, Plan valable 24H.

Promo PixX 250 = 250 DA/TTC : Appels et SMS illimités vers Mobilis + 500 DA Appels vers les réseaux nationaux + 6 Go d’internet, Plan valable 48H.

Promo PixX 1200 = 1200 DA/TTC : Appels et SMS illimités vers Mobilis + 2000 DA Appels vers les réseaux nationaux + 20 Go d’internet, Plan valable 30 jours.

La validité de la Promo PixX 50 et PixX 250 est de 30 jours à partir du 1er jour de Ramadan et de 21 jours pour la PixX 1200.