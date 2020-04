Mobilis célèbre le mois sacré de Ramadan avec ses clients et lance une offre promotionnelle destinée aux abonnés Entreprises et professionnels de l’offre PixXPro 1000, sous le thème «Un Plan Offert pour chaque Plan Acheté».

À compter du 1er jour et durant tout le mois béni, les clients artisans, commerçants et professionnels PixXPro, bénéficieront gratuitement d’un plan de rechargement additionnel, pour chaque activation de la formule 1000 !

Ainsi, pour seulement 1000DA / le mois, la PixXPro 1000 accessible via *600#, permettra à la communauté professionnelle de se procurer un max d’avantages en Voix, SMS et Internet :

g 30Go d’internet ;

g 4000 DA de crédit valable vers tous les réseaux nationaux ;

g Appels et SMS gratuits et illimités vers Mobilis.

Mobilis indique que l’effet du plan offert s’achèvera avec la fin du mois de Ramadan.

