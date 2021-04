Mobilis accompagne tous ses clients durant ce mois sacré de Ramadhan et leur propose une souscription à 0 DA aux services MobInfo, MobMic, Naghmati et Mobilistore, ainsi un accès gratuit aux contenus de ces derniers.

MobInfo : Permet aux abonnés de recevoir quotidiennement où instantanément par SMS les informations qui les intéresse. La souscription est gratuite à tous les bouquets, via la formule *620#.

MobMic : Permet aux abonnés d’afficher automatiquement un message personnalisé sur l’écran de leurs correspondants pendant l’appel. La souscription est gratuite en composant *682#. Promotion valable jusqu’au 2ème jour d’Aid El Fitr.

Naghmati : Permet de personnaliser la tonalité d’attente grâce à un Catalogue riche et varié, aussi offrir une tonalité à un ami. La souscription au service et téléchargement des contenus sont gratuits en composant *680#.

Mobilistore : Est un portail qui permet aux clients Mobilis, d’accéder à une panoplie de jeux mobile avec un nombre illimité de téléchargement.

La souscription est gratuite via store.mobilis.dz.

La validité des effets des promotions prend fin 7 jours après l’Aid El Fitr.

Profitez-en ! Saha Ramdankoum

