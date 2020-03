Toujours à l’écoute de sa clientèle, Mobilis lance sa super promotion « Win Max Control 100% Internet ».

Jusqu’au 20 Mars 2020, pour toute nouvelle acquisition ou renouvellement de l’offre Win max Control (1300/2000/3500), Mobilis octroie 100% de Bonus Internet sur les quotas initiaux, ainsi les abonnés de cette offre bénéficieront des avantages de la promo pendant 30 jours.

n Win max Control 1300 : 15Go 30Go + Appels et SMS illimité vers Mobilis + 5 heures vers tous les réseaux + Facebook & WhatsApp illimité.

n Win max Control 2000 : 30Go 60Go + Appels et SMS illimité vers Mobilis + 7 heures vers tous les réseaux + Facebook & WhatsApp illimité.

n Win max Control 3500 : 50Go 100Go + Appels et SMS illimité vers Mobilis + 10 heures vers tous les réseaux + Facebook & WhatsApp illimité.

