La Société HUAWEI Algérie et l’Etablissement de promotion et de gestion des structures d’appui aux start-up (ALGERIA VENTURE) ont signé le 10 juin dernier, un accord Cadre de Partenariat pour la promotion et le développement de l’innovation et des structures d’appui aux start-ups.

Intervenant lors de cette cérémonie, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’économie de la connaissance et des startups, Yacine El Mahdi Oualid a apprécié cette démarche de Huawei qui vise à accompagner les start-ups, soulignant que ce résultat vient après plusieurs mois de coopération. Monsieur le ministre a émis la volonté de son département pour l’accompagnement de ce genre d’initiative.

Pour sa part, le Directeur général de Huawei Algérie, Monsieur, Eason Yi a indiqué que cette a action rentre dans le cadre du projet du parrainage des start-up algériennes visant à encourager les jeunes talents à s’engager dans l’entrepreneuriat, l’innovation et l’économie numérique.

Le présent Accord Cadre vise notamment à assurer la mobilisation des ressources et des compétences des Parties au bénéfice de l’intérêt commun.