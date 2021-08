Selon les informations de RMC Sport, le PSG aurait offert un contrat de cinq ans plus une autre saison en option à Kylian Mbappé, dont le bail prend fin en juin prochain. Cependant, le champion du monde 2018 aurait refusé cette offre. Même si le club parisien semble fermé à l’idée de le vendre cet été, il aurait pensé à un plan B : le Brésilien Richarlison, pensionnaire d’Everton. Le dossier Kylian Mbappe risque d’être animé jusqu’aux dernières minutes du mercato estival. Le recrutement de stars comme Lionel Messi ou Sergio Ramos ne change rien pour l’attaquant parisien, qui campe sur ses positions et ne souhaite pas prolonger son contrat avec le PSG. RMC Sport a affirmé lundi soir que le natif de Bondy avait refusé une nouvelle offre de prolongation de contrat, portant sur une extension du bail de cinq ans avec une année en option, assortie d’une hausse du salaire.



PLUS PROCHE DE RESTER QUE DE PARTIR ?

Dans le même temps, RMC affirme que le Real Madrid songe à faire une offre de dernière minute d’ici la fin du mercato, le 31 août prochain à minuit. Si cette dernière arrive et que le PSG l’accepte, il sera alors très probable de voir le champion du monde quitter la capitale cet été. Mais pour le moment, aucune approche concrète n’a été effectuée par le Real Madrid. Et il n’est pas certain qu’une éventuelle offre soit acceptée par le club parisien. Les journaux espagnols AS et Marca, eux, ont fait leur Une mardi en reprenant cette information de RMC. Mais, toujours selon la radio, le PSG commencerait à assurer ses arrières. Les dirigeants rouge et bleu auraient entamé des discussions avec l’entourage de Richarlison, l’attaquant d’Everton. Le Brésilien, ami de Neymar, pourrait combler un éventuel départ du numéro 7 parisien. L’an passé, l’attaquant a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives en 34 rencontres de Premier League. Le journal Le Parisien affirme lui aussi que les Merengue n’ont pas encore transmis d’offre au Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappe. Par ailleurs, le quotidien rapporte que le PSG ne cherche pas d’alternatives au champion du monde, preuve que le joueur est plus proche de rester que de partir. Réponse définitive le 1er septembre prochain.

