Le ministère de la Santé a fait savoir, hier, qu’il surveillait la prolifération du «moustique tigre», mais surtout l’apparition d’éventuelles maladies qu’il pourrait transmettre. Le communiqué du secteur, qui se veut rassurant sur la situation actuellement constatée, explique toutefois qu’un dispositif de surveillance et de lutte est en place et qu’un plan à trois niveaux pourrait être déclenché à tout moment. Les citoyens sont par ailleurs appelés à contribuer au ralentissement de la prolifération des moustiques tigres en évitant de laisser des eaux stagnantes à l’air libre. Moustique, plus précisément nommé Aedes Albopictus, sa première identification en Algérie remonte à 2010. L’insecte, habitué de certaines forêts équatoriales d’Asie, s’est, en effet, répandu durant les 30 dernières années sur l’ensemble de la planète. Il fait des apparitions saisonnières, notamment entre les mois de mai et novembre dans les zones d’Afrique du Nord. Sa dangerosité réside, principalement, selon le communiqué du ministère de la Santé, dans la capacité à transmettre certaines maladies, dont la dengue et les virus du chikungunya et zika. En ce sens, le secteur de la santé, qui précise qu’aucune raison «rationnelle» ne permet de parler de «situation d’alerte» à l’heure actuelle en Algérie, ajoute dans cette même logique que la dengue et les virus du chikungunya et zika ne sont également pas présents dans la pays, «la présence du moustique même en grand nombre ne signifie pas automatiquement l’apparition des maladies». Toutefois, une surveillance constante de la progression du «moustique tigre» et de l’ensemble des maladies et virus, dits «arboviroses», est en cours. Le secteur de la santé souligne en ce sens que son programme de veille, lancé entre le 1er mai et le 30 novembre prochain, «englobe toutes les procédures à même de surveiller et d’empêcher l’apparition de cas initiaux». Plus concrètement, il s’agit de surveiller l’arrivée depuis l’étranger d’éventuels cas de maladies transmises par piqûre de moustique, mais aussi de suivre l’évolution des populations de moustiques tigres et de lancer, le cas échéant, des mesures de protection des personnes.

En effet, le ministère évoque un plan en trois phases : «surveiller les insectes dans le but de d’identifier l’apparition de moustiques tigres, limiter sa progression géographique (…) et surveiller l’apparition des maladies par des alertes précoces». Mais aussi «lutter contre la propagation des maladies» une fois identifiées. Position et mise en garde du secteur de la santé qui reste en ce sens proche des annonces des précédentes années, le communiqué du ministère appelle par ailleurs l’ensemble des citoyens à contribuer par «des gestes simples», notamment en supprimant et vidant les eaux stagnantes où prolifèrent les moustiques. Les voyageurs sont par ailleurs invités à se renseigner, voire même à consulter un médecin, en cas de voyage ou de retour d’un pays connu pour le risque lié aux maladies transmises par les moustiques. Le ministère assure en ce sens qu’il continuera également à «suivre de près» l’évolution de la situation épidémique dans le monde.

