Les stigmates de l’ancienne ANSEJ se font encore ressentir jusqu’à aujourd’hui, puisque son héritière, l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat, continue de rendre publiques des statistiques peu reluisantes sur la gestion de l’ex-ANSEJ, ainsi que sur des projets peu viables et d’autres qui n’ont jamais vu le jour… L’Agence est appelée à connaitre des changements structurels afin de faire table rase sur certains comportements frauduleux et la projeter sur des bases saines et des perspectives plus transparentes.

Par Hakim Ould Mohamed

Depuis que l’ANSEJ a été créée, beaucoup d’argent a été dépensé dans le soutient à l’emploi des jeunes. Des milliers de micro entreprises ont vu le jour dans un contexte de bonne santé financière du pays, entretenue essentiellement par la bonne rentabilité du baril de pétrole. Paradoxalement, beaucoup d’entreprises n’ont pas survécu, tantôt en raison de la mauvaise gestion, tantôt conséquemment à des projets mal conçus et/ou mal étudiés en amont. Les stigmates de l’ancienne ANSEJ se font encore ressentir jusqu’à aujourd’hui, puisque son héritière, l’ANADE (Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat), continue de rendre publiques des statistiques peu reluisantes sur la gestion de l’ex-ANSEJ ainsi que sur des projets peu viables et d’autres qui n’ont jamais vu le jour, relançant de plus belles les critiques de la Cour des comptes qui, dans un précédent rapport, avait attribué de mauvaises notes quant à la gestion, par le passé, des agences dédiées au soutien à l’emploi des jeunes. Preuve en est que, samedi dernier, l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE/ex-ANSEJ) a publié un communiqué dans lequel elle révèle avoir recensé 13.976 micro-entreprises inactives, parmi lesquelles certaines sont carrément inexistantes sur le terrain. Après avoir visité plus de 22.687 micro-entreprises, de septembre 2022 à aujourd’hui, l’ANADE dit avoir constaté qu’il y avait 12.528 entreprises qui n’ont aucune existence réelle sur le terrain. L’ANADE dit avoir recensé également 8.464 microentreprises actives et 1.448 autres comptabilisées comme inactives, bien qu’elles aient reçu du matériel dans le cadre des services de l’Agence. A travers la publication de ces statistiques qui, de prime abord, en disent long sur la gestion de l’ancienne ANSEJ, ANAD dit vouloir cultiver la transparence et travailler, par la même, pour qu’à l’avenir l’environnement dans lequel évolueront les micro-entreprises soit plus adapté, plus sain, loin des transactions suspectes qui ont écorné l’image de l’ANSEJ par le passé, dont le gonflement des factures et le transfert de fonds publics vers une vocation autre que la vocation initiale pour laquelle les financements étaient destinés. D’ailleurs, les changements ayant touché l’ANSEJ, devenue ANADE, avaient pour objectif de faire table rase sur certains comportements frauduleux enregistrés par le passé et projeter l’ANADE sur des bases saines et des perspectives plus transparentes. L’Agence est appelée à connaitre d’autres changements structurels en vue d’assurer son passage d’une approche sociale à une approche économique.



Des réformes en cours

Une commission ministérielle a été d’ailleurs installée à l’effet d’apporter les réformes nécessaires censées redéfinir le rôle et la vocation de l’ANADE suite «aux nombreux dépassements que l’Agence a connus depuis sa création, notamment à travers la propagation du phénomène des projets fictifs et des prestataires corrompus impliqués dans la dilapidation de l’argent public», lit-on dans communiqué du ministère de l’Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises. Un rapport devrait être soumis au Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, contenant des propositions à l’effet de «changer le mode de soutien de l’Etat aux micro-entreprises en l’orientant vers des critères économiques incitant les jeunes entrepreneurs à se lancer dans l’entrepreneuriat et le monde des affaires sur des bases réalistes et avec des objectifs générateurs de richesses et d’emplois». Jamais les agences de soutien à l’emploi des jeunes n’ont été aussi pointées du doigt comme c’est le cas ces dernières années. La raison : la gestion opaque qui a caractérisé la gestion de ces agences par le passé, entrainant des passe-droits, des surfacturations et un non-respect de la vocation initiale pour lesquels étaient destinés les services de ces agences et les financements bancaires. Dans son rapport annuel de 2020, la Cour des comptes avait pointé les limites des mesures d’accompagnement des jeunes vers l’emploi, dans le cadre du financement des dispositifs ANSEJ, CNAC et ANGEM. Les magistrats financiers ont conclu que l’intervention des pouvoirs publics en soutien à l’emploi des jeunes dans le cadre des trois dispositifs, instituant des crédits bonifiés au profit des porteurs de projets, a donné lieu, par moments, à une hausse des créances compromises au sein de certaines banques. Outre les décisions de crédits qui échappaient quelquefois aux organes décisionnels des banques, la Cour des comptes avait pointé également des insuffisances dans la gouvernance et la gestion du dispositif de bonification des crédits, un impact limité des instruments de garantie mis en place, un faible niveau d’indemnisation des crédits déclarés impayés aux fonds de garantie du dispositif aidé, des retards dans la facturation des situations de bonification des taux d’intérêt. Des banques ont financé des projets qui n’ont même pas vu le jour, à en croire les statistiques de l’ANDE établies sur la base d’enquêtes réalisées auprès des bénéficiaires de crédits. Ce pourquoi, plusieurs voix se sont élevées et d’autres ne cessent encore de dire tout l’impératif de revoir le fonctionnement et la gestion des dispositifs d’accompagnement des jeunes vers l’emploi. n