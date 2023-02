Synthèse de Feriel Nourine

Le ministère de l’Energie et des Mines compte activer et accélérer les projets du secteur à travers les directions locales.

En ce sens, le ministre de tutelle, Mohamed Arkab, préconise de débarrasser l’administration dans ce secteur du poids de la bureaucratie et de la transformer en acteur de l’économie et mécanisme de relance des projets économiques.

S’adressant à la presse à l’issue d’une journée organisée sous le slogan «Les direction de l’Energie et des Mines, un élément efficace pour le développement durable», M. Arkab a mis en avant l’apport des projets de l’énergie et des mines dans le développement local. D’où cette réunion organisée pour débattre sur les difficultés et les obstacles au niveau local qui seront pris en charge au niveau du ministère.

En d’autres termes, il s’agit de compter sur «le rôle efficace» des directions de l’Energie et des mines dans l’activation des projets énergétiques et l’accélération de leur réalisation dans les délais, a dit le ministre en ce début d’une année pour laquelle de nombreux projets de développement local sont inscrits dans l’agenda des directions locales du même secteur.

Sur ce registre, M. Arkab a annoncé un plan d’action visant à raccorder 65.000 foyers à l’électricité et 180.000 autres au gaz en 2023 à travers les wilayas du pays. Une annonce faite lors de la rencontre d’hier avec les directeurs de wilayas de l’énergie et des mines.

Ce plan d’action comporte également le raccordement 638 foyers et 139 écoles au gaz propane au niveau des zones d’ombre, a ajouté le même responsable.

Concernant les réalisations accomplies, M. Arkab a rappelé la réalisation de 2.805 projets de raccordement à l’électricité et 2.577 autres au gaz dans les zones reculées. Ce qui a permis de fournir l’électricité à 71.682 foyers et le gaz à 256.924, a-t-il expliqué.

Durant la même période, 2.194 foyers et 1.274 écoles ont été dotés de gaz propane en citernes et bouteilles (P35) au niveau des zones éloignées du réseau gazier, ainsi que les zones d’ombre. Plus de 57.000 exploitations agricoles au niveau national ont été également raccordées à l’énergie électrique et 1.312 investisseurs industriels en électricité et gaz, a fait savoir M. Arkab.

Selon lui, il a été procédé à l’hybridation des centrales (Diesel) dans les micro-réseaux du grand Sud d’une capacité de 50 mégawatts, les premières centrales ayant été entrées en exploitation en 2021 et 2022, en attendant l’entrée en service des autres centrales au cours de l’année 2023.

Concernant la réalisation de 15 GW d’énergies renouvelables via la contribution de la Sonelgaz, le ministre a affirmé que le projet «sera réalisé à un rythme accéléré» à travers 42 wilayas du pays.

M. Arkab a annoncé, en outre, le lancement par Sonelgaz de projets d’essais consistant en la création de 1.000 points de chargement de véhicules électriques faisant état du lancement en 2023 des travaux de 200 station de chargement électrique à travers tout le territoire national notamment au niveau de l’autoroute Est-Ouest avant d’augmenter leur nombre à 1.000 d’ici début 2025.

Concernent le dessalement d’eau de mer, le ministre a annoncé le lancement de la réalisation de 3 stations d’une capacité de 150.000 m3/jour, en urgence, faisant état de la réalisation, à moyen terme, de 5 stations d’une capacité de 300.000 m3/jour à El-Taref, Bejaia, Boumerdes, Tipasa et Oran. n

