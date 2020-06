Outre la Caisse nationale des retraites, le Directeur général du Trésor a abordé devant les parlementaires de la Commission finances et budget à l’APN d’autres dossiers. Parmi eux, la question, selon l’APS, de l’endettement extérieur qui ne dépasse pas, selon lui, les 1,2 milliard de dollars, constitué essentiellement, a-t-il indiqué, de crédits concessionnels obtenus auprès de fonds gouvernementaux.

A une question sur la décision du gouvernement de ne pas solliciter des emprunts extérieurs pour financer les projets d’investissements, il a indiqué que cette possibilité n’est pas exclue en vertu de la loi de finances complémentaire 2020. Il a expliqué que le recours à ce genre de prêts dépend de conditions préalables. M. Tadinit a ainsi cité la nécessité de disposer de ressources en devises hors secteur des hydrocarbures et la disponibilité de recettes fiscales pour rembourser les emprunts levés au niveau des marchés financiers internationaux.

Le Directeur général du Trésor a fait observer également que l’Algérie est l’un des principaux actionnaires, notamment de la Banque africaine de développement (BAD). Ceci permet, selon lui, de mieux négocier des crédits pour la réalisation de divers projets. «Nous devons aller auprès de ces banques pour lever des financements dont on a besoin», a-t-il recommandé. Sur le financement non-conventionnel ou, plus prosaïquement, le recours à la planche à billets, M. Tadinit a indiqué que «ce financement a permis de répondre aux besoins des projets du secteur de l’habitat, des investissements réalisés par des entreprises économiques publiques et de combler le déficit des Caisses nationales de la sécurité sociale (Cnas) et des retraites (CNR)».

Il est à rappeler que le Directeur général du Trésor s’est exprimé dans le cadre des débats sur l’avant-projet de règlement budgétaire 2017. Dans son exposé sur la situation du Trésor en 2017, il a fait part d’un déficit global de 1 590,28 milliards de dinars, en baisse de 753,45 milliards de dinars par rapport à 2016 (2 343,73 Mrds DA). Le déficit avait été épongé grâce aux ressources du Fonds de régulation des recettes (FRR) à hauteur de 784,46 Mrds de DA (entièrement épuisé au 31 décembre 2017) et le recours au financement non-conventionnel (570 Mrds DA), a fait savoir M. Tadinit, précisant par ailleurs que les crédits alloués aux entreprises pour la réalisation de leurs projets avaient mobilisé 2 378, 80 Mrds DA, contre 2 287,44 Mrds en 2016.

