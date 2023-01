Le rejet et les appels au retrait des deux projets de loi relatifs aux modalités d’exercice syndical et au règlement des conflits du travail et au droit de grève s’élargissent. Après les 14 syndicats autonomes membres de la Confédération des syndicats algériens, c’est au tour des sections syndicales affiliées à l’UGTA d’exprimer leur désapprobation.

PAR MILINA KOUACI

Après la Confédération des syndicats algériens (CSA), qui a interpellé le président de la République Abdelmadjid Tebboune, pour annuler les deux projets de loi considérés comme une «violation» aux libertés syndicales, la colère des syndicalistes s’est étendue à l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA). En effet, la section syndicale d’Amizour (Béjaïa) affiliée à l’UGTA, s’est élevée contre toute atteinte aux acquis syndicaux. Lors d’une réunion tenue jeudi dernier à Béjaïa, la section syndicale a dénoncé le contenu du projet de loi. «Ces lois et pratiques unilatérales nous amèneront de nouveau à l’ère du despotisme et de l’esclavagisme», écrit le syndicat dans un communiqué rendu public, tout en mettant en garde ses «répercussions» sur l’activité syndicale et le travailleur en particulier.

L’union locale d’Amizour exige des autorités de revoir le contenu du projet de loi en question, et ce, avec l’association du partenaire social, conformément à ce qui est ratifié dans les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) liée aux libertés syndicales et la protection des travailleurs. Elle appelle, également, le Secrétaire général de la centrale syndicale, Salim Labatcha, à mobiliser la base militante pour défendre les acquis des travailleurs ainsi que toutes les organisations syndicales de la wilaya à s’unir pour défendre leurs droits.

Même son de cloche à Annaba où des sections syndicales affiliées à l’UGTA, dont celles de Sider El Hadjar, ont exigé que les articles 15, 19, 47, 48, 56 et 59 de ce projet de loi soient retirés. Ces clauses sont jugées comme étant «attentatoires aux acquis syndicaux», «anticonstitutionnels» et «contradictoires avec les conventions internationales ratifiées par l’Algérie». L’UGTA d’Annaba dénonce, par ailleurs, «l’exclusion» du partenaire social de l’élaboration du projet de loi, «qui est en contradiction avec les engagements annoncés déjà par le président de la République, qui a demandé à avoir une large concertation avec les syndicats concernant les deux avant-projets de loi».

Hier encore, le Syndicat autonome des travailleurs de l’éducation et de la formation (Satef), qui fait partie de la CSA, a de nouveau appelé au retrait du projet de loi. «Nous demandons au gouvernement de retirer le projet de loi qui est en contradiction avec les lois de la République et avec les conventions ratifiées par l’Algérie et les acquis syndicaux consacrés par les lois 14/90-02/90.

Pour rappel, ces deux projets de loi actuellement examinés à l’Assemblée populaire nationale suscitent la «préoccupation des organisations syndicales qui ont ouvertement manifesté leur désapprobation de leur contenu et leur exclusion du débat et de la concertation. Le projet de loi comprend 164 articles et est censé concrétiser les principes fondamentaux qui garantissent la liberté d’exercice de l’activité syndicale dans le respect des symboles de l’unité nationale et des valeurs et constantes nationales, y compris le respect des libertés individuelles et collectives au travail, la lutte contre la discrimination syndicale et l’interdiction de toute ingérence dans le fonctionnement des organes de direction et d’administration des organisations syndicales ou la pratique de pressions visant à entraver l’exercice du droit syndical.

Le projet de loi prévoit le devoir de «neutralité politique» des responsables syndicaux et «l’indépendance» des organisations syndicales de tout parti politique ainsi que «l’interdiction du cumul» entre le mandat de membre d’un organe de direction et d’administration d’une organisation syndicale et l’exercice d’une responsabilité dans les organes dirigeants d’un parti politique. n