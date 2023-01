La Confédération des syndicats algériens (CSA), composée de 14 syndicat, a réaffirmé hier sa position de rejet et de demande de retrait des deux projets de lois sur l’exercice du droit syndical et sur la prévention et le règlement des contentieux collectifs au travail qui vont à «l’encontre de l’intérêt public, des droits et libertés syndicales et des orientations du président de la République» a souligné, hier, Djamel Ghoul, coordinateur de la CSA.

Par Sihem Bounabi

Lors d’une conférence de presse organisée au siège de l’Unpef, le coordinateur de la CSA et président du Syndicat national indépendant des imams et du personnel du secteur des Affaires religieuses et des Wakfs, a insisté sur le fait que la demande de retrait de ces deux projets de lois s’inscrit dans une démarche commune de la confédération pour défendre les acquis des droits et des libertés de l’exercice syndical, en soulignant qu’«il y va de l’intérêt de tous les syndicats de se mobiliser pour protéger nos droits». Il a affirmé dans ce sillage que la CSA a ouvert des discussions avec d’autres syndicats pour se concerter sur les différentes actions à mener pour le retrait de cette loi, en précisant que «tous les syndicats sans exception sont conviés à la concertation pour consolider la mobilisation autour de cette question cruciale pour le devenir de l’exercice syndical en Algérie».

Djamel Ghoul a aussi souligné que «ces deux lois ne sont pas à la hauteur des orientations du président de la République qui a donné, à maintes reprises, des instructions lors des différents Conseils des ministres pour impliquer les partenaires sociaux et les travailleurs dans un dialogue social constructif pour la nation».



Mobilisation en attendant une réponse du président de la République

Il rappelle à ce sujet qu’une lettre ouverte a été adressée au Président de la République Abdelmadjid Tebboune afin qu’il intervienne pour le retrait de ces deux projets de lois. La CSA espère une réponse favorable du président de la République et l’ouverture de véritables discussions autour de l’élaboration de cette loi cadre».

Le coordinateur de la CSA a tenu à mettre en exergue la responsabilité des députés en soulignant que «ce sont les députés qui endosseront la lourde responsabilité historique dans le cas où ils feront passer cette loi dans la mouture actuelle et qui va à l’encontre de l’intérêt public et des droits et libertés syndicales»,

Au sujet de la lourde tâche qui pèse sur les députés qui doivent prochainement se prononcer sur l’adoption de ces deux projet de lois, Lyes Merabet, président du Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP), souligne que lors de la rencontre, mercredi dernier avec la commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle chargée de l’étude de ces deux projet de lois, les syndicats ont réaffirmé leur position de rejet de ces deux lois et ont insisté sur son retrait avec des arguments à l’appui.

S’adressant directement aux députés, il leur dit clairement : «Prenez vos responsabilités car l’histoire retiendra qu’en 2023, si ces deux lois passent telles quelles, que des députés algériens étaient derrière l’abrogation d’un droit essentiel dans notre pays qui est le droit syndical.»

Lyes Merabet souligne qu’«aujourd’hui, ce sont toutes les organisations syndicales qui sont ciblées par ces deux projets liberticides qui vont remettre en question les libertés syndicales par rapport à ses modalités d’exercice et quelque chose d’essentiel aussi, c’est le droit à la protestation. Expliquant que si on n’a pas le droit de protester, pourquoi s’organiser et faire dans l’action syndicale pour dénoncer les conditions de travail ?» Le syndicaliste tient à rappeler que ces deux projets de lois ont été élaborés sans concertation avec les syndicats contrairement à l’engagement du ministre du Travail avec une promesse ferme que les syndicats allaient être associés dans les discussions afin de préparer ce projet de loi. «Finalement, on est pris de cours et mis devant le fait accompli», déplore-t-il.

Remise en question des libertés syndicales

Parmi les nombreux articles dénoncés par les syndicats, Lyes Merabet cite notamment l’obligation d’une autorisation du ministère du Travail pour constituer un syndicat «alors que la Constitution dit clairement que pour constituer un syndicat, il suffit d’un système déclaratif». Affirmant que la majorité des articles de ces deux projets de lois sont en contradiction avec la Constitution et les orientations du président de la République.

Le président du SNPSP cite également les contradictions dans les modalités de l’exercice syndical, à l’instar du fait de délimiter les mandats des délégués syndicaux, estimant que «c’est s’ingérer directement dans le fonctionnement des syndicats. L’administration n’a pas à imposer une limitation de mandats pour les syndicats». Affirmant que «c’est aux travailleurs et à ses organisations syndicales de décider qui doit les représenter et les modalités pour arriver à représenter ses adhérents ainsi que la limitation des mandats qui relève des prérogatives des instances syndicales qui sont les conseils nationaux où les congrès des syndicats».

Plusieurs contradictions avec les orientations politiques

Lyes Merabet souligne également, «la contradiction flagrante entre l’orientation politique du pays et la réalité qui est proposée en termes de lois qui vont encadrer, pour ne pas dire étrangler, l’action syndicale et le droit de grève».

Ainsi il explique que dans le nouveau projet de lois, limitation de la grève, imposition d’un préavis de 45 jours au lieu de 8 jours actuellement, l’assemblée générale se fera en présence d’un huissier de justice, l’employeur a le droit d’assister à cette assemblée générale, ce qui peut mener à des représailles contre les travailleurs et les délégués syndicaux.

Il dénonce également dans ces projets de lois une batterie de situations pour permettre à l’employeur et au gouvernement, à travers le ministère du Travail qui le représente, d’aller vers le gel ou la dissolution immédiate d’une organisation syndicale estimant que «c’est une menace directe sur les libertés, le droit syndicale et le droit de grève».

Finalement, le président du SNPSP déplore que «le sens dans lequel veulent aller les pouvoirs publics à travers ces deux lois liberticides est, non seulement en contradiction avec la Constitution, avec les orientations du président de la République, avec les conventions internationales ratifiées par notre pays depuis 1962 et en contradiction avec un principe essentiel qui est le droit au dialogue social, en essayant d’imposer un dialogue à sens unique». n