Le Directeur général (DG) de l’Agence de l’amélioration et du développement du logement AADL a demandé, samedi dernier, à ses directeurs régionaux de faire preuve de rigueur à l’adresse des maitres d’oeuvre «défaillants» qui ne respectent pas les termes du contrat ou les délais de livraison des logements.

Selon un communiqué de l’AADL, M. Zitouni a adressé des instructions aux directeurs régionaux, à l’effet de «ne pas être indulgents» avec les maitres d’oeuvre «défaillants», en cas de leur manquement aux termes du contrat ou aux délais de livraison des logements. Le premier responsable de l’AADL a mis l’accent, dans le même contexte, sur la nécessité d’«accélérer les travaux et de rattraper le retard, avec intensification du suivi périodique de leur déroulement et l’inspection de la qualité de la construction», en coordination avec les services de l’Organisme national de contrôle technique de la construction CTC et les bureaux d’études. Le DG de l’AADL a donné ces instructions lors d’une réunion de coordination, sous sa conduite et en présence du Directeur général adjoint chargé du suivi des projets, du Directeur général adjoint chargé de la souscription et de la commercialisation, de la Directrice du financement des projets de type location-vente, du Directeur de la mise en œuvre des opérations, du Directeur des marchés, du Directeur des études à l’AADL, ainsi que des Directeurs régionaux de l’AADL, d’Annaba, d’Alger Est, d’Alger Ouest, de Tiaret, d’Ouargla, de Sétif et de Constantine. Selon la même source, M. Zitouni a écouté, lors de cette réunion qui intervient en exécution des orientations du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, un exposé détaillé présenté par le DG adjoint chargé de la souscription et de la commercialisation et un autre exposé présenté par les directeurs régionaux de l’AADL, sur la souscription et l’avancement des travaux dans les projets qu’ils supervisent. Après avoir écouté ces exposés, M. Zitouni a insisté sur «la nécessité de coordonner davantage» entre les directions relevant de l’AADL, dont la filiale de la gestion immobilière et d’obliger les entreprises de réalisation à lever les réserves qui pourront être relevées à l’intérieur des cités réceptionnées récemment. (APS)