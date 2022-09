Les efforts déployés par l’Espagne pour la relance du projet Midcat ne trouvent aucun écho favorable en France. Le gouvernement tente de convaincre de l’utilité de ce type de gazoduc dans le cadre de l’amélioration des interconnexions du réseau gazier comme l’une des alternatives au gaz russe, mais bute sur un niet catégorique et renouvelé à chaque occasion par les autorités françaises.

Par Feriel Nourine

Samedi, c’est le ministre français de l’Economie, Bruno Le Maire, qui a, à son tour, manifesté le désintérêt porté par son pays à un projet qui, s’il devait être concrétisé, relierait le Midi (sud de la France) et la Catalogne (nord-est de l’Espagne), et permettrait à l’Espagne, mais aussi au Portugal, d’acheminer du gaz, arrivant sous forme de GNL des Etats-Unis et du Qatar vers l’Europe centrale en passant par la France.

S’exprimant en marge du forum économique The European House – Ambrosetti, organisé à Cernobbio (nord de l’Italie), M. Le Maire a mis son intervention à l’heure des défis actuels et des urgences énergétiques auxquels font face la France et d’autres pays européens à travers les restrictions dans les livraisons de gaz russe qui font craindre à l’Union européenne une pénurie énergétique l’hiver prochain.

«Le défi à court terme est d’avoir plus de gaz, plus d’électricité venant d’autres pays que la Russie… Je ne suis pas sûr qu’un nouveau gazoduc puisse nous aider à passer l’hiver», a-t-il déclaré devant la presse. «Le défi maintenant, pour tout le monde, pour l’Italie, l’Allemagne et la France, c’est de passer l’hiver prochain sans trop affecter notre économie et nos ménages», a fait valoir Bruno Le Maire, alors que la Russie venait d’annoncer l’arrêt complet du Nord Stream, ajoutant à l’angoisse des pays européens face à la crise énergétique qui les secoue et leur impose un plan d’austérité en matière de consommation de gaz et d’électricité, sans pour autant être assurés d’éviter la pénurie tant redoutée.

«Avant de penser à l’investissement à long terme, concentrons-nous sur les défis que nous devons relever l’hiver prochain» a souligné le ministre français, relevant que l’électricité et l’hydrogène semblent «plus prometteurs qu’un nouveau gazoduc, car nous voulons nous appuyer sur une énergie décarbonée».

L’intervention de Bruno Le Maire à partir de l’Italie pourrait être interprétée comme une mise au point au chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, qui se trouvait la semaine dernière en Allemagne pour obtenir le soutien de ce pays au Midcat, mais aussi une réponse au chancelier allemand, Olaf Sholz, qui s’est dit favorable au projet espagnol d’interconnexion gazière.

«Je veux de nouveau souligner que je soutiens beaucoup une telle connexion», a déclaré M. Sholz à la presse, mardi dernier, en marge d’une réunion extraordinaire des ministres allemands consacrée à une stratégie de sécurité nationale et les problèmes d’approvisionnement énergétique résultant de la guerre en Ukraine, et à laquelle M. Sanchez était invité.

Ce dernier risque ainsi de ne tirer aucun profit réel du soutien allemand. Ceci d’autant qu’en plus de l’absence d’emballement de la partie française pour le Midcat, le chef du gouvernement espagnol a été interpellé par l’Union européenne afin de consacrer ses efforts diplomatiques à la relance du dialogue avec l’Algérie, dont l’Espagne était le principal client, jouissant d’un traitement avantageux, avant la crise déclenchée par le même Sanchez qui s’est aligné sur les thèses marocaines dans la question du Sahara occidental.

L’UE a récemment instruit ses pays dans ce sens, sachant que l’Algérie figure parmi les fournisseurs pouvant palier partiellement à un manque de gaz russe dans les importations du Vieux continent. Bruxelles a agi de la sorte après avoir constaté que l’Espagne n’était plus capable de répondre aux attentes de certains de ses membres, notamment l’Allemagne, suite aux réductions de ses livraisons de gaz par Algérie, ont rapporté des médias espagnols.

C’est pourquoi, Pedro Sanchez est interpellé afin de renouer le dialogue énergétique avec l’Algérie. Et pour montrer le chemin à suivre au Premier ministre espagnol, l’Union n’hésite pas à citer l’exemple de l’Italie qui a nettement renforcé sa coopération énergétique avec l’Algérie et s’oriente vers une stratégie bénéfique à l’Europe. L’UE ne manque d’assurer Rome de son soutien, indique le journal espagnol.

C’est peut-être même dans le cadre de ce soutien que le ministre français de l’Economie a choisi sa présence en Italie pour lancer de nouveaux signes de refus du Midcat par la France, et soutenir que «le défi à court terme est d’avoir plus de gaz, plus d’électricité venant d’autres pays que la Russie…». D’autres pays parmi lesquels l’Algérie figure sans doute en tête de liste chez le France dont le groupe Engie aurait obtenu l’accord de voir ses approvisionnements par Sonatrach augmenter de 50%, selon la presse française qui a évoqué ce dossier après la toute récente visite effectuée en Algérie par Emmanuel Macron.

Lors de cette visite, le Président français avait, quant à lui, salué le rapprochement énergétique entre l’Algérie et l’Italie, relevant qu’en plus de servir Rome, les volumes de gaz supplémentaires acheminés via le Transmed profiteront aux pays européens.

«Je remercie l’Algérie d’avoir augmenté les volumes injectés dans le gazoduc qui approvisionne l’Italie», a dit Macron. «C’est bon pour l’Italie, c’est bon pour l’Europe et ça améliore la diversification de l’Europe», s’est-il réjouit.

Pedro Sanchez en Algérie : un souhait qui n’enchante pas

Pendant ce temps, Pedro Sanchez multiplie les clins d’œil à l’adresse de l’Algérie, exprimant son souhait de se rendre à Alger. «Je serais ravi si c’est moi qui me rend en Algérie», a-t-il déclaré lors de la conférence de presse animée en Allemagne, alors que le projet espagnol de devenir énergétique européen, en étant d’entrée du gaz algérien vers le Vieux Continent, a été capoté par son gouvernement.

Mais Alger ne semble pas du tout emballé par le souhait de Sanchez. Les autorités algériennes n’en font même pas un évènement. L’heure est plutôt à des pressions que seraient en train d’exercer les négociateurs algériens sur la société Naturgy pour qu’elle livre ses réponses aux nouvelles conditions contenues dans le contrat gazier entre les deux pays.

Les négociations sont au «point mort» et poussent la partie algérienne à exiger de Naturgy à afficher sa position, au risque de procéder à la coupure des approvisionnements si les pourparlers aboutissent à l’échec, a rapporté la presse espagnole, citant de hauts responsables algériens.

Le groupe espagnol, partenaire de Sonatrach dans la gestion du Medgaz, «doit répondre rapidement tant sur l’acceptation du nouveau prix que sur la durée du nouveau cahier des charges», a soutenu la même source, soulignant que «les Italiens (ENI) et les Français (Engie) l’ont déjà accepté».

«C’est maintenant que l’approvisionnement en gaz doit être assuré pour l’avenir. La fenêtre d’opportunité est encore ouverte. Mais s’il n’y a pas d’accord dans un délai raisonnable, s’il y a échec, Sonatrach sera en droit de couper les approvisionnements», ont-elles ajouté.

Des révélations qui s’affichent comme une réponse au chef du gouvernement espagnol. Sa venue en Algérie ne semble pas souhaitée, puisque, visiblement, l’Espagne a perdu le traitement de faveur dont elle bénéficiait en matière de livraisons de gaz algérien.

Pedro Sanchez a choisi cette voie, et l’Algérie est déjà orientée vers d’autres voies, dont la voie italienne, pour renforcer sa position sur le marché gazier en Europe.

L’entretien téléphonique d’hier, entre le président de la République, Abdelamdjid Tebboune, et son homologue italien, Sergio Mattarella, s’inscrit dans le cadre de la consolidation des relations algero-italiennes. Ce qui serait aussi une réponse au souhait exprimé par Sanchez. n