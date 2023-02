Par Feriel Nourine

Les responsables de Stellantis semblent satisfaits de l’état d’avancement du projet Fiat en Algérie. Une satisfaction que le directeur de la région Afrique et Moyen-Orient du groupe mondial, Samir Cherfan, a manifesté sur sa page du réseau professionnel Linkedin, quelques jours après avoir effectué une visite au site d’implantation de l’usine Fiat, dans la zone industrielle de Tafraoui, pour s’enquérir de l’évolution de ce projet. Le projet est en train de se concrétiser grâce aux équipes de travailleurs en Algérie qui «travaillent dur pour y parvenir», a constaté M. Cherfan.

«J’ai eu le plaisir de passer du temps avec eux (ndlr les travailleurs) et j’ai été très encouragé par les progrès réalisés», a-t-il souligné.

«Sur le plan de l’ingénierie, nous allons de l’avant avec la construction du réseau de fournisseurs locaux et l’identification des sous-traitants qui fourniront les composants et les pièces d’usine afin d’atteindre un haut niveau d’intégration locale. Nous élaborons également nos plans pour les instituts de formation professionnelle et le recrutement local», a ajouté le premier responsable de la région Mena de Stellantis.

Il n’a pas manqué d’insister sur l’engagement des équipe algériennes, remerciant «les employés et partenaires pour leur travail acharné et leur ingéniosité dans la construction d’une base solide pour notre projet futur dans le pays».

Lors de sa visite à Oran, où séjournait une équipe d’experts de Stellantis, M. Cherfan a tenu une séance de travail avec le wali, Said Sayoud. Il a été, par la suite, reçu par le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a qui «il a présenté les différentes étapes concrétisées de ce projet et celles en cours afin de parachever, dans les meilleurs délais, la réalisation de l’usine», a indiqué un communiqué du même ministère.

De son côté, le wali d’Oran a confirmé, il y a deux semaines, que les travaux du projet de l’usine oranaise Fiat avaient «bien avancé». En ce sens, M. Sayoud a affirmé que «le premier bâtiment est achevé» et que «le deuxième est en cours à plus 45% de taux d’avancement». Ce taux pourrait «atteindre les 65 ou 75% dans deux semaines», avait ajouté le même responsable lors d’une visite de travail dans la wilaya.

Le premier responsable de la wilaya d’Oran a dressé un rapport détaillé sur les travaux réalisés au profit de cette usine, dont le raccordement aux réseaux gazier et électrique, ainsi qu’à celui de l’eau. Lesquels avancent également selon les objectifs tracés.

Ce qui devrait peut-être permettre à l’usine Fait en Algérie d’entamer ses activités dès le mois de mars, comme annoncé par le président de la République, Abdelamdjid Tebboune, en janvier dernier.

«Le constructeur Fiat commence à ouvrir ses ateliers et la production de véhicules débutera très prochainement, en mars, de même que la commercialisation de véhicules de la marque italienne, y compris électriques», a déclaré le Président Tebboune lors d’un point de presse conjoint avec la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, qui était en visite en Algérie.

Pour rappel, le ministère de l’Industrie et le groupe Stellantis avaient signé, le 13 octobre 2022, une convention-cadre portant développement des activités de construction automobile et des services d’après-vente et de pièces détachées de la marque Fiat.

L’usine du constructeur transalpin est implantée dans la commune de Tafraoui dans la wilaya d’Oran sur une assiette foncière de 40 hectares et une autre adjacente de 80 hectares, consacrée aux fournisseurs locaux et aux entreprises sous-traitantes. Sa capacité de production initiale est de 60.000 véhicules/an à partir de la première année avant d’atteindre 90.000 véhicules/an ultérieurement. <

