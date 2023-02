Le projet de réalisation d’une ville médiatique “Dzair Media City” visant à promouvoir le secteur audiovisuel en Algérie à travers la création d’une infrastructure globale et intégrée regroupant les principaux acteurs et activités médiatiques, a été présenté mercredi lors de la réunion du gouvernement, présidée par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane.

Les ministres de la Communication et de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville ont présenté une communication sur le projet de réalisation d’une ville médiatique “Dzair Media City”, souligne un communiqué des Services du Premier ministre.

Selon la même source, “ce projet d’envergure vise à promouvoir le secteur audiovisuel en Algérie à travers la création d’une infrastructure globale et intégrée regroupant les principaux acteurs et activités médiatiques, à savoir des studios des chaines TV et radios publiques et privées, le téléport assurant la diffusion via des plateformes de dernières technologies avec un grand data center basé sur l’intelligence artificielle”.

Il prévoit, en outre, “une zone franche pour abriter les plateformes d’opérateurs internationaux de réseaux sociaux qui utiliseront cette passerelle pour acheminer leurs contenus vers l’Afrique, la région MENA et l’Europe”.

Le projet permettra aussi de “créer un environnement professionnel adossé aux normes et standards internationaux favorisant l’exercice de l’activité audiovisuelle à travers une meilleure qualité de service TV et radio, à même de contribuer à la promotion de l’image de l’Algérie“, ajoute le communiqué.