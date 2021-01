Comme annoncé par le gouvernement, le secteur des mines va connaître en 2021 un sérieux départ, un premier pas dans ce sens vient d’être franchi. En effet, le Projet Phosphate intégré (PPI) de Bled El-Sis, dans la wilaya de Tébessa, entame sa première phase d’exécution par l’entremise d’un appel à manifestation d’intérêt. Cet appel pour la production d’engrais dans les wilayas de l’Est du pays sera lancé durant l’année en cours. C’est ce que rapporte le ministère dans son bilan du plan d’actions 2020 arrêté au 31 décembre dernier. Toujours à propos du PPI, cette même source indique que « le projet vise à développer une industrie de transformation des phosphates de Bled El-Hedba (Tébessa) pour la production d’engrais dans les régions de l’Est du pays. On apprend également de cette même source qu’elle est actuellement en phase de recherche d’un partenaire technologique potentiel.

Toujours dans le cadre de son bilan d’activité en 2020, le ministère rappelle que le projet de développement du gisement de fer de Gara Djebilet (Tindouf), situé à 160 km au sud-est de la ville de Tindouf, est identifié et étudié depuis plus de cinquante ans. Faisant savoir à propos de la fiche technique des gisements de minerai de fer de Gara-Djebilet, que sa teneur en fer appréciable (plus de 50%), sont d’exploitation facile (à ciel ouvert), avec des ressources estimées à plus de 3 milliards de tonnes. Le plan d’exploitation relève que « le minerai est pénalisé par sa structure oolithique complexe et une teneur élevée en phosphore, élément nuisible dans la fabrication de l’acier ». Dressant la situation de ce gisement, le bilan indique que Feraal (Société nationale du fer et de l’acier) a été créée en 2014 pour réaliser toutes les études nécessaires pour prouver la faisabilité économique du projet et mettre au point une solution industrielle compétitive pour l’amélioration du minerai de Gara Djebilet. « Cette société et ses futurs partenaires devront relever ce défi pour la valorisation et l’exploitation des gisements de Gara Djebilet », selon le ministère. Ce même département ministériel fait savoir également que les derniers essais industriels pilotes réalisés, menés sur le minerai de fer de Gara Djebilet par une entreprise chinoise avec des centres de recherche et universités chinoises, ont permis d’obtenir deux produits, un concentré à basse teneur en phosphore utilisable dans une chaîne de pelletisation en boulettes, et une poudre de fer préréduit « PDRI » (Powder Direct Reduced Iron), conditionnée sous forme de briquettes, utilisable comme substitut ou complément à la ferraille. On apprend aussi que la société Feraal Spa procède actuellement à la recherche de partenaires (publics et privés nationaux et/ou étrangers). L’Appel à manifestation d’intérêt (AMI) est prévu d’être lancé en 2021 », annonce le ministère.

Concernant le projet de développement et d’exploitation du gisement de zinc-plomb d’Oued Amizour (Béjaïa), les études techniques relatives à l’exploitation, le traitement et la gestion de l’environnement, le ministère indique que celles-ci ont été validées, tandis que « l’étude économique et financière est en cours d’analyse pour validation ». Un plan d’action pour permettre l’acceptabilité sociale du projet par la communauté de Béjaïa est en cours d’élaboration, selon la même source. <

Articles similaires