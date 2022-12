Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a reçu mardi l’ambassadeur du Qatar en Algérie, Abdelaziz Bin Ali Ahmed Al Naama, et le président du Conseil d’administration (PCA) du groupe qatari «Elegancia Healthcare», filiale du holding «Estithmar», Mohammed Moutaz Al Khayyat, en présence de cadres de l’administration centrale, a indiqué un communiqué du ministère. A l’entame de la rencontre, le ministre a félicité l’Etat de Qatar pour «l’organisation réussie de la Coupe du monde (FIFA) 2022», relevant que cette «organisation exceptionnelle restera une fierté pour tout Arabe», souhaitant «davantage de réussite et de succès pour l’Etat de Qatar». Il a réaffirmé, à cette occasion, «la profondeur des relations de coopération et de fraternité unissant les deux pays, qui seront renforcées davantage à l’avenir au vu des projets conjoints de partenariat et de coopération dans tous les domaines, dont le secteur de la santé». M. Saihi a mis en avant, dans ce cadre, «la grande importance que revêt le projet de l’hôpital algéro-qatari-allemand dont les travaux seront lancés dans les jours à venir», indiquant que cette structure «constitue un nouveau jalon en matière de renforcement des relations bilatérales entre les deux pays frères, et le fruit des orientations des dirigeants des deux pays». Le système sanitaire en Algérie, ajoute-t-il, «sera renforcé par cet édifice sanitaire qui prendra en charge tous les cas difficiles qui nécessitent des soins à l’étranger», exprimant à ce propos «la volonté de l’Algérie d’investir dans la création de pôles médicaux pour les différents types de patients». De son côté, M. Moutaz Al Khayyat a exprimé «sa gratitude au Gouvernement algérien pour les efforts consentis en matière d’aménagement de l’infrastructure sur laquelle sera bâti le nouvel hôpital», annonçant la «la signature, bientôt, d’un mémorandum d’accord final du projet selon la fiche technique requise, sur la base de la nouvelle loi sur les investissements en Algérie qui facilitera l’établissement de nombreux partenariats dans tous les domaines, notamment sanitaire». Il a également souligné que «le nouvel hôpital qui traduit les bonnes relations unissant l’Algérie et le Qatar, se veut un saut qualitatif dans le secteur de la santé en Algérie et en Afrique, car il est le plus grand hôpital en Afrique en termes de compétences médicales dont il dispose, et de spécialités qu’il fournit». Le président du groupe qatari «Elegancia Healthcare» a évoqué, dans ce sillage, «le projet de création d’une école garantissant la formation et la qualification de différents personnels de la santé, en vue d’améliorer leur niveau en adéquation avec les développements mondiaux survenus dans ce secteur». Au terme de la rencontre, les deux parties ont été unanimes à affirmer «l’importance que revêt le projet de l’hôpital algéro-qatari-allemand qui contribuera au renforcement de la coopération entre l’Algérie et le Qatar». n

Articles similaires