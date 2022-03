L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a mis en garde l’Union européenne contre un embargo sur le pétrole russe. Les conséquences d’une telle décision, que les responsables des pays de l’UE continuent à brandir en guise de menace à l’encontre de la Russie, seront nuisibles au consommateur, ont indiqué des sources de l’Opep.

Par Feriel Nourine

Des responsables de l’organisation, dont le Secrétaire général Mohammad Barkindo, ont rencontré le Commissaire européen à l’énergie Kadri Simson, le 16 mars, pour discuter des «temps extraordinaires» du marché de l’énergie, a déclaré Simson sur Twitter, cité par Reuters.

«L’Opep a présenté son analyse de la situation du marché pétrolier et nous a informé de ses plans en termes de production de pétrole», a, pour sa part, fait savoir un responsable de l’Union, soutenant que de nouvelles sanctions contre la Russie sont toujours d’actualité. Cependant, les pays de l’UE semblent bel et bien incapables de faire front commun contre le pétrole produit en Russie. Certains d’entre eux en dépendent fortement et s’opposent systématiquement à ce type de projet, notamment le géant allemand qui risque un choc socio-économique en cas de rupture avec les approvisionnements de pétrole et de gaz russes. De son côté, l’une des sources de l’Opep a déclaré que les préoccupations de l’organisation avaient été clairement communiquées à l’UE. «Ils sont très bien informés», a-t-elle indiqué.

Interrogé sur la réunion du 16 mars, un responsable de l’UE a déclaré que «l’Opep a présenté son analyse de la situation du marché pétrolier et nous a informés de ses plans en termes de production de pétrole». Le cartel n’est pas seul à prévenir l’UE contre un embargo sur le pétrole russe. Même l’Agence internationale de l’énergie (AIE) n’a pas hésité à prévenir contre un «choc» pétrolier mondial que pourraient provoquer des sanctions contre le secteur énergétique russe.

«La perspective de perturbations à grande échelle de la production russe menace de créer un choc mondial de l’offre pétrolière», avait estimé l’agence Conseil des pays développés en politique énergétique, il y a une dizaine de jours, dans une analyse relative à l’impact de sanctions pétrolières contre le géant russe de l’énergie sur une offre mondiale, dont de gros volumes dépendent, justement, des approvisionnements en partance de la Russie avec quelque 8 millions de barils par jour (mbj) exportés en pétrole brut et de de produits raffinés à destination du monde.



Le baril au-dessus des 120 dollars

Sur le marché, les cours du brut ont poursuivi leur hausse vendredi, terminant la semaine au-dessus des 120 dollars.

Pourtant, la quasi-totalité de la journée s’était déroulée dans une tendance baissière pour l’or noir, avant qu’une attaque contre un site de stockage de la compagnie pétrolière saoudienne Saudi Aramco à Djeddah ne vienne changer la donne et provoquer en montée en puissance des cours, à quelques petites heures de la fermeture hebdomadaire du marché. A la clôture, le Brent de la mer du Nord pour livraison en mai s’est retrouvé à hauteur de 120,65 dollars sur l’Inter Continental Exchange, en hausse de 1,36%. Sur le New York Mercantile Exchange, l’américain WTI pour livraison le même mois a augmenté de 1,42% à 113,90 dollars. En journée, les cours étaient restés dans le rouge, un embargo de l’Union européenne sur les hydrocarbures russes ayant été évité après le sommet des 27 pays membres. Mais peu après 16H GMT, la courbe des prix de l’or noir s’est inversée rapidement alors que les rebelles yéménites Houthis revendiquaient, dans un communiqué, une série d’attaques en Arabie saoudite. Ces attaques sont intervenues à la veille du septième anniversaire de l’intervention d’une coalition militaire dirigée par Ryad au Yémen pour combattre les rebelles Houthis.

Avant cet incendie dans des installations pétrolières saoudiennes, les yeux du marché étaient surtout rivés sur les suites des sommets de l’Otan, du G7 et de l’Union européenne, qui se sont tenus jeudi à Bruxelles, un mois après le déclenchement de l’invasion russe de l’Ukraine.

Les pays du G7 et de l’Union européenne vont sanctionner toute transaction impliquant les réserves d’or de la Russie, pour éviter que Moscou ne contourne ainsi les mesures d’isolement financières prises par les Occidentaux, ont-ils annoncé. Mais les sanctions ne comprennent pas, pour le moment, d’embargo européen sur les hydrocarbures russes, le Vieux Continent en étant encore très dépendant.

Les importations russes assurent à l’Europe 40% de ses besoins en gaz naturel et 30% pour le pétrole. «Toutefois, la question (d’un embargo sur l’énergie russe) refera probablement surface tant que la guerre entre la Russie et l’Ukraine se poursuivra. La résurgence de ce sujet pourrait contribuer à ramener les prix du pétrole à leurs récents sommets, préviennent des analystes.

Par ailleurs, les Etats-Unis et l’Union européenne ont annoncé vendredi la création d’un groupe de travail visant à réduire la dépendance de l’Europe envers les énergies fossiles russes. La Commission européenne a aussi reçu mandat des pays membres de l’UE pour effectuer des achats de gaz groupés, ce qui sera «le meilleur instrument pour faire baisser le prix» de cette énergie, a estimé le président français Emmanuel Macron à l’issue d’un sommet européen à Bruxelles.