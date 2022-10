Réagissant aux déclarations du ministre de la Santé quant à la finalisation rapide de la révision des statuts particuliers de tous les corps des professionnels, le président du Syndicat national des praticiens spécialistes de la santé publique (SNPSSP), Dr Mohamed Yousfi, estime que des «blocages» et des «réserves» émanant de la Fonction publique perdurent quant à l’amendement du statut particuliers des médecins spécialistes de la santé publique.

Par Sihem Bounabi

Dr Mohamed Yousfi explique avoir tenu, jeudi dernier «une réunion avec la commission des statuts particuliers du ministère de la Santé. Ses membres nous ont informés des résultats des réunions avec les services concernés de la Fonction publique en nous transmettant leurs réponses et réserves quant au projet de l’amendement du statut particulier des spécialistes». Il confie que le «constat est qu’il y a toujours des blocages au niveau de la Fonction publique en utilisant des aspects réglementaires qui sont complètement dépassés».

Face à cette situation, le SNPSSP est en train d’étudier le document transmis par le ministère de la Santé auquel il devra répondre dans les prochains jours afin que le ministère de la Santé puisse remettre la mouture finale du projet vers la fin novembre à la Fonction publique.

Le Président du SNPSSP affirme qu’il «est clair que dans notre réponse nous ne pouvons pas accepter les blocages de la Fonction publique car nous tenons toujours à ce que les spécialistes soient rétablis sur la base de leurs droits et de leur niveau sans qu’il y ait discrimination par rapport aux autres corps». Il précise à ce sujet que «si on veut nous rendre nos droits et régler véritablement le problème des praticiens de la santé publique, nos propositions basées sur nos droits les plus élémentaires ont été exprimées depuis 2011. C’est sur cette base que l’on va répondre aux réserves de la Fonction publique et ensuite, la balle sera au niveau des pouvoirs publics». Insistant sur le fait que tout le monde est au courant de la situation et de la solution ; tout ce que l’on demande c’est que l’on nous rétablisse dans nos droits tout simplement».

Le syndicaliste tient également à souligner que le statut particulier des praticiens spécialistes est «le statut particulier le plus injuste et le plus pénalisant de la Fonction publique eu égard aux critères arrêtés par la Fonction publique en termes d’études universitaires et de compétences, sachant que leur cursus universitaire est bac + 11 au minimum».

Il rappelle également qu’au fil des années, il y a eu beaucoup de mouvements de grève et de protestation pour réclamer l’amendement du statut particulier avant même qu’il soit promulgué en 2009, parce qu’«il est injuste et plein d’anomalies», affirme-t-il.

Dr Mohamed Yousfi rappelle aussi que le projet d’amendement du statut a été envoyé par le ministère de la Santé en avril 2011, soit depuis plus de onze ans, et il est toujours en attente d’être amendé bien qu’il soit finalisé et approuvé par le ministère de la Santé.

Dr Mohamed Yousfi souligne que ces deux dernières années, le SNPSSP a interpellé à maintes reprises les pouvoirs publics et le président de la République sur quatre points essentiels qui sont l’amendement du statut particulier des praticiens spécialistes de la santé publique, à savoir l’application des mesures incitatives pour que le service civil soit abrogé, la levée de la discrimination de l’imposition et la mise en conformité de la prime d’intéressement. Soulignant que «ce sont quatre points importants qui sont la clé de la réhabilitation du praticien spécialiste et de lui rendre confiance dans le secteur de la santé publique». Il est à noter que le ministre de la Santé. Abdelhak Saihi, a annoncé récemment que la révision des statuts particuliers de tous les corps des professionnels de la santé sera finalisée très prochainement et sera publiée dans les plus brefs délais. Le premier responsable du secteur a exprimé dans ce sillage son optimisme que l’une des retombées positives de cette nouvelle mouture des statuts particuliers des professionnels de la santé sera l’augmentation des salaires, tout en déplorant qu’actuellement «le salaire d’un médecin dont on exige beaucoup ne dépasse pas les 50 000 DA et celui d’un infirmier à qui on demande de faire des miracles ne dépasse pas les 29 000 DA».

Dr Mohamed Yousfi reconnaît que les rapports avec la tutelle sont plus fluides depuis la nomination d’Abdelhak Saihi à la tête du secteur, soulignant qu’«il a beaucoup fait pour l’amélioration des conditions de travail et la prise en charge des malades, notamment en insistant beaucoup sur l’importance de réhabiliter et d’investir dans les ressources humaines». Il estime que «le ministre actuel est conscient que si on n’investit pas dans les ressources humaines, le secteur de la santé publique est voué à l’échec». <