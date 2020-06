Pour le parti, les membres de la commission qui s’est chargée de la confection de la mouture de révision de la Loi fondamentale se sont engagés dans une «opération de marketing» en violation de la mission qui leur a été confiée par le chef de l’Etat. En s’attribuant le «rôle de commission constituante», il convient, selon son bureau politique, de la remplacer par une «structure idoine crédible» pour recueillir les propositions destinées au débat.

Le parti Talaie El Hourriyet a indiqué, jeudi 25 juin, à l’issue de la réunion mensuelle de son bureau politique mercredi 24 juin, avoir adopté un «mémorandum» pour l’adresser au président de la République. Le document se rapporte à la position du parti sur l’avant-projet de révision de la Constitution. Il est accompagné, dans la version envoyée aux médias, de remarques et de commentaires généraux, mais à la tonalité critique, voire empreinte d’un scepticisme à considérer le projet de révision de la Loi fondamentale comme ce moyen attendu de libérer le champ politique national du climat de crise dans lequel il baigne actuellement.

Talaie El Hourriyet estime que le timing des consultations est «inadéquat», un rappel d’une position déjà exprimée dans un communiqué du 30 mai dernier. Elle est expliquée par le «contexte de crise sanitaire nationale et planétaire, dont les conséquences économiques et sociales sont très graves», par le «contexte politique insuffisamment apaisé par les restrictions à la liberté d’expression et au travail de la presse, ainsi que par les poursuites judiciaires engagées à l’encontre d’activistes des réseaux sociaux». Le «processus de validation du projet de révision constitutionnelle (…) risque d’être entaché par une exception de légitimité à cause du Parlement actuel», ajoute le parti.

Dans une critique sévère au comité d’experts qui a travaillé à son élaboration, il relève que «la campagne médiatique de promotion (…) menée par certains membres du comité d’experts jette le discrédit sur le processus de consultation initié par le président de la République dans sa quête d’une Constitution consensuelle». Il considère «qu’avec la remise, le 24 mars 2020, au président de la République de la mouture de l’avant-projet sur les amendements constitutionnels, le comité d’experts avait bouclé sa mission et ne pouvait en aucun cas s’engager dans une quelconque opération de marketing». «Cette manière de faire, accuse-t-il, renseigne sur la nature de l’avant-projet diffusé qui semble être le projet quasi final, sinon comment expliquer toute cette mobilisation des médias animée, notamment, par des membres du comité d’experts».

Pour le bureau politique de Talaie El hourriyet, «le comité d’experts (…) s’est auto-attribué le rôle de commission constituante de révision de la Constitution» et a «outrepassé sa mission». Il convient, selon lui, «d’y suppléer par la mise en place d’une structure idoine crédible pour la prise en charge des avis et propositions dans la perspective de préparation de la deuxième mouture de l’avant-projet de révision constitutionnelle». Sa réaction au projet de révision constitutionnelle, telle que contenue dans le communiqué, adressé à la presse, est comprise en 9 points dont une partie (les points 1, 2, 3 et 4) est consacrée au rappel des exigences de l’«Etat de droit» et des conditions de l’exercice démocratique de la politique. Ces nécessités, affirme le bureau politique du parti, ne sont pas clairement soulignées dans la mouture rendue publique par le comité d’experts. «La garantie du respect des libertés et des droits nécessite l’existence d’un dispositif opérationnel réellement dissuasif à même d’empêcher et de réprimer d’éventuels dénis et violations qu’ils viendraient à subir, ce qui ne ressort pas des dispositions de l’avant-projet de révision constitutionnelle», lit-on dans le document. «Le droit des partis politiques et des associations à participer à la vie de la nation, notamment à travers une procédure de création simplifiée et un accès libre aux médias, exige un environnement politique et juridique dépouillé de toute forme de pratique de nature à entraver ce droit. L’avant-projet de révision constitutionnelle est en retrait par rapport à cette exigence», soutient Talaie El hourriyet.



Séparation des pouvoirs, des «ambiguïtés» à lever

En ce qui concerne la partie qui n’est pas si indistincte de la précédente, où la formation politique dirigée par Abdelkader Saadi (président par intérim) s’exprime sur les dispositions relatives à l’organisation des pouvoirs politique et judiciaire (5, 6, 7, 8 et 9), elle porte sur les prérogatives du président de la République. «La proposition relative à sa faculté de nommer un vice-président à vocation successorale, en dehors du suffrage universel, constitue une flagrante violence à la souveraineté du peuple, seul détenteur du pouvoir», considère-t-elle. De même que «la proposition tendant à habiliter le président de la République à légiférer par ordonnance, sous le sceau de l’urgence, même en cours de session du Parlement, constitue, selon Talaie El Hourriyet, une violation frontale au principe de la séparation des pouvoirs».

Sur la possibilité pour l’armée algérienne de participer, sur décision du chef de l’Etat, à des opérations extérieures pour le règlement de conflits, le parti déclare que «cette participation doit être entourée de conditions strictes explicites». En ce qui concerne la disposition relative à la création du poste de chef du gouvernement, elle «réaménage le pouvoir exécutif par la création (…) sans consacrer l’instance gouvernementale en sa formation de conseil du gouvernement». «Par ailleurs, l’ambiguïté relevée dans l’avant-projet de révision constitutionnelle, dans la procédure de nomination du chef du gouvernement inquiète à plus d’un titre tant elle peut être source de crises politiques», avise Talaie El hourriyet. Concernant le pouvoir judiciaire, affirme le parti, «l’avant-projet de révision constitutionnelle ne garantit pas l’autonomie du Conseil supérieur de la magistrature vis-à-vis de l’exécutif et ne consacre pas son autorité dans la gestion du corps des magistrats dans les domaines de la gestion de la carrière, de l’inspection et de la discipline». n