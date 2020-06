Le débat devant accompagner le projet de révision constitutionnelle, dont la mouture a été remise aux formations politiques, acteurs associatifs, universitaires et personnalités nationales, intéresse visiblement les pouvoirs publics qui misent sur un «débat large et inclusif».

C’est du moins ce que suggère l’appel commun signé par trois acteurs, le comité d’experts chargé de formuler des propositions pour une nouvelle Constitution, le ministère de la Communication et l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (Arav).

L’appel intervient alors que le projet aborde l’étape de la consultation publique en attendant que la mouture finale soit adoptée avant la fin du mois en cours, selon Mohamed Laâgab, chargé de mission à la présidence de la République, qui a fait état de plus de mille propositions recensées, émises par les différents acteurs qui ont été destinataires de la copie du comité Laraba.

«Les professeurs Ahmed Laraba et Walid Laggoune, respectivement président et rapporteur général du Comité d’experts chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de formuler des propositions sur la révision de la Constitution, ont tenu une séance de travail avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, le professeur Ammar Belhimer, et le président de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (Arav), Mohamed Louber», précise le communiqué qui a sanctionné une réunion entre les trois parties.

La réunion a été propice à un échange de vues autour des voies et moyens requis pour un débat national inclusif, large et pluriel, ouvert à toutes les composantes de la société civile et du monde politique, autour du projet de révision de la Constitution, peut-on lire dans le même document.

«Acteur de facilitation» du débat national à ce sujet, le ministère de la Communication affirme agir conformément aux attributions que lui confère la loi, notamment l’article premier du décret exécutif n°11-216 du 12 juin 2011 fixant ainsi ses attributions officielles.

«Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son plan d’action, approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de la Communication exerce ses attributions sur l’ensemble des activités liées à la promotion, la consolidation de la démocratie et de la liberté d’expression ainsi qu’au développement de la communication», est-il précisé dans le communiqué commun.

Partie prenante du débat et concernée également par sa réussite, l’Arav entend, pour sa part, exercer pleinement la mission que lui fixe l’article 54 alinéa 5 de la loi 14-04 du 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle, précisément, de «veiller, par tous les moyens appropriés, au respect de l’expression plurielle des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des services de diffusion sonore et télévisuelle, notamment sur des émissions d’information politique et générale», a souligné la même source.

Pour ce qui le concerne directement, le Comité d’experts veut rester au plus près de ce que la feuille de route du président de la République attend de lui, à savoir que l’amendement de la Constitution soit «la pierre angulaire pour l’édification d’une nouvelle République afin de réaliser les revendications de notre peuple, exprimées par le mouvement populaire».

Cet appel intervient également après l’effort d’explication du contenu et des objectifs attendus à travers le projet de révision constitutionnelle accompli ces derniers jours par MM. Laraba et Laggoune. Du côté des courants politiques, la mouture de la révision constitutionnelle a été diversement appréciée. Le président de Jil Jadid, Soufiane Djilali, a estimé que la mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution apporte les signes de l’édification d’un Etat de droit, relevant que «la chose la plus importante est que ces textes soient appliqués sur le terrain». Le président de Jil Jadid a révélé que son parti a des objections en ce qui concerne certaines dispositions de l’avant-projet de révision de la Constitution et qu’il va présenter des propositions à cet égard. Le MSP a formulé, quant à lui, des critiques sur le projet préliminaire de la révision de la Constitution, estimant que la mouture «est loin des aspirations exprimées par le peuple algérien avec ses différents courants lors des manifestations du mouvement populaire». <