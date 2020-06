Du jamais vu dans un débat sur un projet de révision constitutionnelle en Algérie ! C’est ce qu’on est autorisé à affirmer après la montée au créneau hier du comité d’experts chargé de formuler des propositions pour la révision de la Loi fondamentale, un souhait et une action inscrite dans le programme du président de la République depuis sa campagne pour les présidentielles qu’il a gagnées à l’issue du 12 décembre dernier.

En effet le «comité Laraba» comme l’appelle les médias a publié hier un communiqué diffusé par l’APS dans lequel il est affirmé que le débat de la mouture proposée a, dans de nombreux cas, «dévié de l’objectif escompté», notamment dans certains médias et réseaux sociaux.

Dans ce communiqué signé par son président, Ahmed Laraba, le Comité d’experts constate que «ce débat, notamment dans certains médias et réseaux sociaux, a dans de nombreux cas dévié de l’objectif escompté, à savoir l’enrichissement de la mouture». L’essentiel de ce document est en vérité une mise au point et une réaction à ce qui est considéré par le juriste et constitutionnaliste, M. Laraba, comme des «attaques» et des «dépassements irresponsables» à l’encontre de ses membres» (les termes sont extraits de la dépêche de l’APS).

Il s’élève contre les «allégations mensongères qui ont ciblé d’autres aspects dudit document, notamment: «1- Que l’élaboration du document aurait été faite par des personnes ayant déjà contribué à l’élaboration de précédentes Constitutions. 2- Que la référence à la Déclaration du 1er Novembre 1954 aurait été retirée du Préambule. 3- Qu’il y aurait eu atteinte aux constantes de la Nation. 4- Que le texte élaboré ouvrirait la voie à la partition du pays».

Dans le même communiqué, le comité d’experts affirme que «toutes ces assertions sont fausses et infondées». Il précise que : «1- aucun membre de l’actuel Comité n’était membre de l’un des comités chargés de l’élaboration des Constitutions précédentes, même si certains avaient déjà été reçus, à l’instar d’autres compétences et personnalités nationales, par les parties ayant supervisé le dialogue. 2- Les précédentes Constitutions ne faisaient pas mention de la Déclaration du 1er Novembre. Sur quelle base accuse-t-on l’actuel Comité de l’avoir omise? 3- Concernant l’atteinte aux constantes de la Nation, aucun débat n’a eu lieu autour de cette question qui est restée intangible. Pour ce qui est de Tamazight, une des composantes de l’identité nationale, aux côtés de l’Islam et de l’Arabité, elle a déjà été promue langue nationale, puis nationale et officielle dans les précédents amendements constitutionnels. Le Comité a proposé de l’inclure dans les articles intangibles pour ne plus en faire un fonds de commerce.»



L’ARAV va-t-elle réagir ?

«4- S’agissant de la disposition inhérente à la possibilité de doter certaines communes d’un statut particulier, cette proposition qui a fait l’objet d’une incompréhension, est en vigueur dans plusieurs pays et a pour objectif de tenir compte des spécificités de certaines communes (financières et administratives), qu’il s’agisse de leurs moyens limités ou de leurs natures géographiques, d’où l’impératif de leur conférer un statut particulier.» A la fin de son communiqué, le Comité d’experts émet le voeu de voir le document en question «faire l’objet d’un examen objectif» et les propositions soumises «enrichies, à la hauteur d’un document consensuel». Le 17 mai dernier, l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a émis une série de recommandations en perspective du débat dans les médias le projet d’amendement de la Constitution. Elle a appelé à «traiter avec objectivité et impartialité et encadrer le débat dans le respect des opinions différentes et des normes professionnelles et d’éthique», tout en «s’engageant à garantir la diversité et la participation des différentes sensibilités et orientations intellectuelles et politiques». Elle a recommandé d’«impliquer les spécialistes et les professionnels dans les différents programmes d’information ou de débat, les entrevues et les émissions de débat, en confiant cette tâche à des journalistes compétents qui maîtrisent ce dossier». Le gendarme de l’audiovisuel va-t-il réagir à nouveau ?