Les sujets à polémiques suscités par certains milieux autour de la révision constitutionnelle en cours, dans l’objectif manifeste d’embarquer le pays dans un faux débat sur fond idéologique, ne semblent pas pour déranger le premier magistrat du pays pour qui ces «dérapages» étaient plutôt «prévisibles».

Le président de la République a, en effet, réagi à ce qui accompagne le débat sur le contenu de la mouture de la révision constitutionnelle marquée par des mises au garde de milieux qui se revendiquent de la défense de la personnalité nationale criant à une «transgression» des constantes nationales.

Le président Tebboune, qui est revenu sur ce sujet, lors de son entrevue diffusée vendredi avec des responsables de médias nationaux, a souligné que la préservation des constantes de la nation dans le cadre de l’amendement attendu de la Loi suprême du pays a été «tranchée dès le départ».

Le président a estimé, par la même occasion, que cela relève plutôt de «dérapages conjoncturels», confortant par la même occasion la mise au point apportée récemment par le comité Laraba.

Ce dernier est monté au créneau pour pointer un «détournement» d’un débat autour de la Loi fondamentale, évoquant «des attaques et des dépassements irresponsables» à l’encontre de ses membres.

Le comité Laraba s’est élevé contre ce qu’il a qualifié «d’allégations mensongères» qui ont ciblé d’autres aspects du projet de loi portant révision constitutionnelle, énumérant les points sur lesquels il a été attaqué par des acteurs politiques prétendant défendre les constantes nationales.

Il a cité dans ce sens les faux reproches qui lui ont été faits, notamment «l’élaboration du document qui aurait été faite par des personnes ayant déjà contribué à l’élaboration de précédentes Constitutions, la référence à la Déclaration du 1er Novembre 1954 qui aurait été retirée du Préambule et qu’il y a aurait eu atteinte aux constantes de la Nation…

Sur ce registre, la présidence de la République a eu à répondre, dimanche dernier, par la voix de son porte-parole, Mohand Oussaïd Belaïd, lors de la conférence de presse au cours de laquelle il a déclaré que «la mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution ne traite pas de la question de l’identité nationale dont le dossier est clos».

Qualifiant le débat sur la religion sur certains plateaux de télévision de «provocation pure et simple», il a soutenu que «ceux qui sont à l’origine de ces troubles et de cette polémique sont contre la construction de la vraie démocratie».

Concernant la prolongation des délais de débat de la mouture de l’amendement constitutionnel, c’est le président Tebboune qui a précisé que cette option était motivée par la conjoncture exceptionnelle que traverse le pays du fait de la pandémie de la Covid-19 et les mesures de confinement. «Je ne pouvais maintenir le calendrier fixé dans ce cadre, au moment où les citoyens se soucient de leur santé face à la propagation de la Covid-19», a-t-il relevé, ajoutant que «de telles décisions cruciales nécessitent du temps».

Le président de la République a fait savoir, à ce propos, qu’il était prévu de soumettre le projet de révision de la Constitution durant le mois de juin au Parlement et d’organiser, par la suite, le référendum, le plan initial ne pouvait être appliqué du fait de la situation sanitaire que traverse le pays.

S’agissant de la critique formulée par certaines formations politiques, le FJD et le MSP notamment, selon qui la mouture de la Constitution ne précisait pas la nature du régime algérien, Tebboune a indiqué que «le choix se fera sur la base de l’expérience que vit l’Algérie», précisant que «la tendance va vers un régime semi-présidentiel». L’essentiel est de «sortir du régime présidentiel rigide du moment qu’il est impossible qu’une seule personne s’accapare le pouvoir et agit à son gré et suivant ses humeurs», a plaidé M. Tebboune, soulignant «avoir conféré davantage de prérogatives au Premier ministre bien avant l’adoption de l’avant-projet de révision constitutionnelle». <