Le Syndicat national des magistrats (SNM) s’est exprimé sur le contenu de la mouture de la révision constitutionnelle dans les articles liés au Conseil supérieur de la magistrature (CSM), dont la composante a été modifiée selon la copie du comité des experts, présidé par Ahmed Laraba.

Le syndicat que dirige Mabrouk Issad propose à cet effet que la présidence du CSM revienne à un magistrat élu par ses pairs et de n’attribuer au président de la République que le titre de «président d’honneur» du Conseil.

A l’évidence, le SNM plaide pour moins de présence des membres de l’Exécutif dans la composante du CSM jusqu’à réclamer la fin de la règle selon laquelle le premier magistrat du pays hérite également de la présidence du CSM.

La mouture de la future loi fondamentale énonce, en effet, des modifications significatives dans le registre «l’indépendance de la Justice». Parmi ces nouveautés figure celle annonçant que la vice-présidence du Conseil supérieur de la magistrature est assurée par le Premier président de la Cour suprême qui peut suppléer le président de la République en sa qualité de président du Conseil. Il y a aussi celle qui stipule que le ministre de la Justice et le Procureur général près la Cour suprême ne font plus partie du Conseil supérieur de la magistrature. Comme figure également la disposition portant sur l’augmentation du nombre des magistrats élus représentant les magistrats du siège proportionnellement à leur effectif et maintien du nombre des magistrats élus représentants le Parquet.

A titre de comparaison, la Constitution actuelle dit que le CSM est présidé par le président de la République mais ne fixe pas sa composante. «La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil supérieur de la magistrature, sont fixés par la loi organique», indique l’article 176 de la Constitution en vigueur.

Le texte qui prévoit les modalités de fonctionnement et la composante du CSM est la loi organique 04-12 du 6 septembre 2004. Elle dispose dans son article 3 que le CSM est présidé par le président de la République et comprend le ministre de la Justice, vice-président, le premier président de la Cour suprême, le Procureur général près la Cour suprême, dix magistrats élus par leurs pairs et six personnalités choisies par le président de la République en raison de leurs compétences. L’autre nouveauté dans la mouture du comité Laraba est que la composante du CSM est définie par la Constitution et non plus par une loi organique.

Interrogé sur la base des critiques émises par le Syndicat des magistrats et par l’Union des conseils de l’Ordre des avocats, qui estiment que le contenu de la mouture ne garantit pas l’indépendance de la justice, dès lors que le CSM reste toujours sous la coupe du président de la République, M. Laraba a expliqué les raisons de cette option. «Il faut savoir que le CSM est composé d’une majorité absolue de magistrats élus par leurs pairs. L’idée de proposer le premier président de la Cour suprême comme président du CSM a été largement débattue. Mais c’est l’option de garder le président de la République qui a été retenue», a-t-il noté. Il a ajouté que le CSM «a été libéré de l’Exécutif puisque le ministre de la Justice, qui représentait le Président, n’en fait plus partie. La présence du président de la République n’est que symbolique. Il n’assiste même pas aux travaux». Pour M. Laraba, «c’est le premier président de la Cour suprême, qui assure la vice-présidence, qui le remplace. L’enlever définitivement reste, cependant, une option envisageable».

De son côté le Club des magistrats algériens a estimé, dans sa réaction à la mouture de la future loi fondamentale, que «se suffire du retrait du ministre de la Justice et de son représentant du Conseil supérieur de la magistrature ne garantit pas l’indépendance de la justice». Il faut que «l’ensemble des membres du Conseil supérieur de la magistrature soient élus par leurs pairs», a jugé le CMA. n

