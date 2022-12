Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Brahim Merad a reçu, dimanche, l’ambassadeur de l’Etat du Qatar en Algérie, M. Abdulaziz Ali Naama, indique un communiqué du ministère.

La rencontre qui s’est déroulée au siège du ministère, a permis aux deux parties d’évoquer les voies et moyens de renforcer la coopération entre les deux pays, précise la même source.

A cette occasion, le ministre de l’Intérieur a présidé «la cérémonie de signature d’une convention de financement qatari du projet de réalisation d’un service mère et enfant dans la wilaya d’El Bayadh entre l’ambassadeur qatari et le wali d’El Bayadh». <

