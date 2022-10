PAR INES DALI

Les organisations du secteur appellent à être associée et à tenir compte de leurs propositions. En effet, le projet de loi devant régir l’exercice du droit syndical, la prévention et le règlement des conflits collectifs de travail devra être présenté «lors de prochaines réunions du Conseil des ministres». Ce texte doit «définir, avec précision, les secteurs sensibles où les grèves sont interdites». Il doit fixer «les attributions et limites de l’exercice syndical, en vue d’éviter tout chevauchement entre ce qui est professionnel et ce qui est purement pédagogique dans les secteurs, comme prouvé par les expériences passées». Ce sont les principales mesures annoncées lors de la réunion du Conseil des ministres tenue avant-hier. L’instruction du chef de l’Etat est de prendre en considération «les mutations en cours en Algérie» et qui «exigent une nouvelle organisation du domaine syndical qui puisse garantir les droits et les obligations des personnels et protéger les intérêts de la société».

Ces annonces concernant le champ syndical ont suscité pour certaines une incompréhension, pour d’autres une appréhension. Le porte-parole de l’Union nationale des professionnels de l’éducation et de la formation (UNPEF), Abdelouahab Lamri Zegar a affirmé que la mesure qui énonce «les attributions et limites de l’exercice syndical, en vue d’éviter tout chevauchement entre ce qui est professionnel et ce qui est purement pédagogique dans les secteurs» est incompréhensible et mérite davantage d’explications. «On ne comprend pas ce que cela veut dire de faire la différence entre ce qui est professionnel et pédagogique. C’est très ambigu», a-t-il affirmé, hier, dans une déclaration à «Reporters». Ce qui l’amène à revendiquer que les syndicats soient associés à l’élaboration de ce texte. «Nous demandons à être associés au débat et à l’enrichissement de ce projet de loi sur l’exercice syndical», a-t-il ajouté, en insistant que le «gouvernement ne devrait pas faire cavalier seul, car les syndicats et les travailleurs sont les principaux concernés».

Faisant référence à des expériences passées, il soutient que les avis et propositions des organisations syndicales ne devraient pas être reléguées aux oubliettes et ne rester que des paroles sans effet. «En tant que syndicat, nous estimons que les propositions que nous formulons devraient être prises en considération cette fois-ci, et qu’elles ne soient pas prises à la légère, sans leur accorder d’intérêt comme cela s’est déjà passé», a relevé M. Zegar tout en revenant sur un cas similaire lors de «la révision de la loi 90-14 où les propositions des syndicats n’ont pas été prises en compte», a-t-il rappelé.

Les points sur lesquels les syndicats ont insisté et qui n’ont pas été pris en considération concernent, entre autres, «notamment la représentativité syndicale en Algérie et les mécanismes nécessaires à sa mise en place». Il s’agit également de «déterminer comment doit être faite cette représentativité syndicale pour avoir plus de liberté de former des confédérations et des fédérations», selon notre interlocuteur qui regrette que de telles propositions n’aient pas été retenues auparavant.



Conséquences de la restriction des grèves

Pour ce qui a trait au droit à la grève, le porte-parole de l’Union nationale des professionnels de l’éducation et de la formation ne mâche pas ses mots. «Dans le secteur de l’éducation nationale et de la formation, nous sentons qu’il y a du louche. Nous sentons une volonté cachée de nous retirer ce droit à la grève», a-t-il souligné, notant que le secteur de l’éducation connait «des grèves dans le monde entier et pas seulement chez nous».

Il va plus loin en développant ce point et attire l’attention sur ce qui pourrait résulter si une telle mesure venait à être appliquée. «Il ne faut pas penser que vouloir restreindre les grèves voudra dire que celles-ci n’auront pas lieu», selon M. Zegar. «Il faut comprendre que les grèves, si elles ne sont pas menées dans un cadre légal, elles auront tout de même lieu et seront alors organisées clandestinement», a-t-il averti. Une situation qui aura forcément des conséquences qu’anticipe le syndicaliste : «Si cette situation de mouvements de grève dans la clandestinité venait à être atteinte un jour, les pouvoirs publics ne trouveront pas avec qui parler, avec qui négocier, car il n’y aurait pas de syndicalistes qui pourront parler au nom des travailleurs et porter leurs revendications.»

Et au porte-parole de l’UNPEF d’enchaîner que «ce serait une grave erreur de penser qu’enlever le cadre légal pour l’observation des grèves pourrait les éliminer. Le gouvernement se trompe énormément que d’y croire», car «il pourra se retrouver dans une situation inextricable», a-t-il expliqué, réitérant que si la loi sur le droit syndical doit être remodelée, il faut qu’elle le soit en tenant compte des propositions des syndicats. n

Articles similaires