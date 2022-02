La commission des affaires juridiques, administratives et des libertés de l’Assemblée populaire nationale (APN) a reçu, lundi, le président et le vice-président du Syndicat national des magistrats (SNM), respectivement MM. Isaad Mabrouk et Aidach Laidi, a indiqué un communiqué de la chambre basse du parlement.

Présidée par M. Aziz Mohamed, président de la commission, la réunion a été consacrée à «l’écoute des propositions et des observations des experts dans le cadre de l’enrichissement et la révision du projet de loi relatif aux modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la Magistrature (CSM)», a précisé le communiqué.

Dans l’après-midi, la commission a tenu une seconde réunion consacrée à l’examen des dispositions de ce texte, a ajouté le document.

Articles similaires